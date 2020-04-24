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Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

18:34 24.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Президент РФ Владимир Путин призвал чиновников и государственные корпорации закупать технику и оборудование, необходимые для работы, а не иностранные лимузины. Об этом глава государства заявил 24 апреля во время обсуждения мер поддержки российского автопрома в условиях коронавируса.

Как отметил президент, на сегодня уже решено закупить в 2020 году порядка 25 тысяч новых автомобилей для МВД, Росгвардии, Минобороны, МЧС и ряда других ведомств. Кроме того, «Почта России» дополнительно купит до конца года 6000 автомобилей. Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить дополнительные инструменты поддержки финансирования таких инвестиций и закупок, пишет РБК.

«При этом прошу строго контролировать, чтобы органы госвласти, ведомства, госкомпании - обращаю на это ваше внимание - приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины», - подчеркнул Путин.

Во время совещания президент также поручил правительству проработать программу по обновлению общественного транспорта в стране, а также подготовить документы для возможности дистанционной продажи машин. Согласно распоряжению президента, на программы поддержки покупки россиянами автомобилей отечественной сборки будет направлено еще семь миллиардов рублей.

В настоящее врем ограничение закупок дорогих товаров и роскоши («нормирование») существует исключительно для госзаказа. В правительстве уже не первый год обсуждают возможность ввести аналогичное ограничение для госкорпораций и естественных монополий.

Темы: Авто, Автопром в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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25.04.2020, 02:20
Гость: Старая песня!

Он уже двадцать лет вешает лапшу, что он за народ, а на самом деле он за воров и жуликов!
25.04.2020, 02:17
Гость: Яков

Путинские чиновники не советские номенклатурщики, они на чёрных Волгах ездить не будут. Этих чиновников только ставить к стенке, от них только вред стране! Вот о чем нужно думать гаранту, если он не хочет войти в историю, как Горбачев или Керенский
25.04.2020, 00:50
Гость: Андрей Хабаровский

Прям все чиновники "задрожали,в обморок упали."Никто его никогда не боялся и не боится.Потому что реально ничего сделать не может.Может только рассказывать сказки,как хорошо будем жить через сто лет.
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