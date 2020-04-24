Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

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Президент РФ Владимир Путин призвал чиновников и государственные корпорации закупать технику и оборудование, необходимые для работы, а не иностранные лимузины. Об этом глава государства заявил 24 апреля во время обсуждения мер поддержки российского автопрома в условиях коронавируса.

Как отметил президент, на сегодня уже решено закупить в 2020 году порядка 25 тысяч новых автомобилей для МВД, Росгвардии, Минобороны, МЧС и ряда других ведомств. Кроме того, «Почта России» дополнительно купит до конца года 6000 автомобилей. Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить дополнительные инструменты поддержки финансирования таких инвестиций и закупок, пишет РБК.

«При этом прошу строго контролировать, чтобы органы госвласти, ведомства, госкомпании - обращаю на это ваше внимание - приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины», - подчеркнул Путин.

Во время совещания президент также поручил правительству проработать программу по обновлению общественного транспорта в стране, а также подготовить документы для возможности дистанционной продажи машин. Согласно распоряжению президента, на программы поддержки покупки россиянами автомобилей отечественной сборки будет направлено еще семь миллиардов рублей.

В настоящее врем ограничение закупок дорогих товаров и роскоши («нормирование») существует исключительно для госзаказа. В правительстве уже не первый год обсуждают возможность ввести аналогичное ограничение для госкорпораций и естественных монополий.