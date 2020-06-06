Минздрав намерен изменить правила медосмотра для водителей

12:11

Минздрав подготовил проект об изменениях в правилах медицинского освидетельствования для водителей.

При получении медсправки водители должны будут пройти тестирование для диагностики употребления спиртного, только если нарколог выявит симптомы алкоголизма, пишут НИ.

Прошлой осенью ведомство собиралось внести изменения в порядок медосвидетельствования, увеличив объем исследований. Соответственно, стоимость прохождения медкомиссии должна была существенно вырасти – с полутора тысяч рублей до шести тысяч рублей.

Приказ министерства вызвал широкий общественный резонанс, а автомобилисты поспешили получить справки по «старой» стоимости, создавая тем самым ажиотаж и очереди в наркологических и психоневрологических диспансерах.

Позже министерство здравоохранения решило отложить дату вступления в силу этого приказа.

Сомнительное нововведение раскритиковал президент России Владимир Путин, назвав для многих разорительное решение "чушью".