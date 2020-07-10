АвтоВАЗ начал производить модель Niva под брендом LADA

18:48

В июле компания «ЛАДА Запад Тольятти», входящая в Группу АвтоВАЗ, начала выпускать внедорожники Niva под маркой LADA. Решетку радиатора и руль теперь украшает логотип LADA в виде всем известной трехмерной ладьи.

В декабре 2019 года АвтоВАЗ закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-AVTOVAZ у американской компании. Таким образом, производственная площадка, позднее переименованная в «ЛАДА Запад Тольятти», стала на 100% принадлежать АвтоВАЗу, а модель Niva вернулась в продуктовый портфель LADA, сообщает rostec.ru.

Напомним, что Niva является разработкой АвтоВАЗа и ее производство начиналось в 2000 году под маркой LADA. Спустя два года модель стала выпускаться под маркой Chevrolet на совместном предприятии GM-АВТОВАЗ. Всего к настоящему моменту изготовлено более 700 тыс. внедорожников Niva.

«LADA Niva органично дополняет модельный ряд LADA, становясь вторым полноприводным внедорожником в семействе, – заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу LADA Оливье Морне. – Этот автомобиль пользуется заслуженным спросом и имеет сильную репутацию. Мы намерены и далее развивать его продажи, которые теперь организованы и в самой большой дилерской сети России, которая на сегодня насчитывает более 300 центров продаж и обслуживания».