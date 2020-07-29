Минпромторг работает над концепцией массового внедрения алкозамков

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Министерство промышленности и торговли РФ работает над концепцией внедрения в массовое потребление алкозамков. Как пишет газета "КоммерсантЪ", ведомство планирует завершить работу над ней до конца года.

Отмечается, что концепция включает в себя также стимуляцию производителей автомобилей на установку данных приборов в только что собранные машины. Предполагается, что автопроизводители в рамках действующей системы по оценке локализации производства будут получать дополнительные баллы за установку алкозамков российского производства.

Планируется, что сама концепция внедрения алкозамков в массовое потребление будет готова к 1 октября, а вопрос стимулирования их массового внедрения в серийные модели - к 31 декабря.

Проверкой российских алкозамков на безопасность будет заниматься ФГУП "НАМИ". Эксперты также подготовят стандарты, содержащие требования и методы испытаний алкозамков, правила их установки.

Как отмечают опрошенные изданием эксперты, данная инициатива приведет к росту стоимости автомобилей, так как стоимость алкозамков составляет от 25 до 120 тыс рублей.

Как пишет издание, алкозамки начали применять в Швеции в конце 1990-х годов. Сегодня данные устройства используются во многих странах для контроля водителей, ранее попадавшихся во время вождения в пьяном состоянии, либо для контроля водителей, перевозящих пассажиров.