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Минпромторг работает над концепцией массового внедрения алкозамков

08:27 29.07.2020
Минпромторг работает над массовым внедрением алкозамков
Фото: car.ru

Министерство промышленности и торговли РФ работает над концепцией внедрения в массовое потребление алкозамков. Как пишет газета "КоммерсантЪ", ведомство планирует завершить работу над ней до конца года. 

Отмечается, что концепция включает в себя также стимуляцию производителей автомобилей на установку данных приборов в только что собранные машины. Предполагается, что автопроизводители в рамках действующей системы по оценке локализации производства будут получать дополнительные баллы за установку алкозамков российского производства.

Планируется, что сама концепция внедрения алкозамков в массовое потребление будет готова к 1 октября, а вопрос стимулирования их массового внедрения в серийные модели - к 31 декабря. 

Проверкой российских алкозамков на безопасность будет заниматься ФГУП "НАМИ". Эксперты также подготовят стандарты, содержащие требования и методы испытаний алкозамков, правила их установки.

Как отмечают опрошенные изданием эксперты, данная инициатива приведет к росту стоимости автомобилей, так как стоимость алкозамков составляет от 25 до 120 тыс рублей. 

Как пишет издание, алкозамки начали применять в Швеции в конце 1990-х годов. Сегодня данные устройства используются во многих странах для контроля водителей, ранее попадавшихся во время вождения в пьяном состоянии, либо для контроля водителей, перевозящих пассажиров. 

Темы: Автомобильный транспорт в России, Вопросы безопасности пассажиров на автотранспорте, Министерство промышленности и торговли РФ
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Комментарии читателей
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29.07.2020, 16:20
Гость: При этом счастье

Не будут гибнуть дети на пешеходных перекрестках.
В некоторых странах человеков, заподозренных только, даже не в ещё, в вождении в нетрезвом виде сразу кладут мордой в асфальт и в наручники. Потенциальный убийца.
29.07.2020, 16:06
Гость: Зато тебя

Никогда не убьет очередной Ефремов.
29.07.2020, 12:42
Гость: однозначно

Найдена новая тропа к очередной наживе!
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