Ремонт автомобилей может подорожать в 10 раз из-за запрета б/у запчастей

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В России планируют запретить ремонт автомобилей при помощи бывших в употреблении запчастей. Соответствующие поправки в техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств представили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Непосредственным разработчиком масштабных изменений выступило ФГУП НАМИ, а ответственным разработчиком стал Минпромторг, сообщает Autonews.

По замыслу авторов нововведение призвано сделать рынок автозапчастей более безопасным и прозрачным. Однако чтобы изменения заработали, между собой должны договориться все страны-участницы ЕАЭС, куда помимо России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Предлагаемые ужесточения сразу же всколыхнули отрасль. На состоявшемся 29 июля круглом столе в Общественной палате России обсуждении владельцы официальных станций технического обслуживания заявили, что общие расходы всех российских автомобилистов на ремонт машин с 5 млрд рублей вырастут в примерно в пять-семь раз — до 35 млрд рублей в год. Такие изменения, по их оценкам, могут затронуть до 350 тыс. домохозяйств. Большинство из 5 тыс. так называемых авторазборок может закрыться или уйти в тень.

Согласно тексту предложенных изменений, повторно нельзя будет использовать:

Подушки безопасности — если она вмонтирована в рулевое колесо, само рулевое колесо, блоки электронного управления и датчики;

Автоматические или неавтоматические ремни безопасности в сборе, включая тканную ленту, пряжки и натяжители;

Сидения, в которые встроены крепление ремней и/или подушек безопасности;

Тормозные системы;

Иммобилайзеры, включая повторители и блоки электронного управления;

Каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры;

Глушители системы выпуска;

Газобаллонное оборудование для перевода автомобиля на работу на пропане или метане.

Документ также полностью запрещает изготовление специальных и специализированных транспортных средств с помощью переделки из бывших в эксплуатации

По оценке представителя Союза автосервисов, гендиректора ООО «Гидравлика» Юрия Валько, изменения в первую очередь ударят по владельцам подержанных автомобилей. Согласно приведенным участником рыка цифрам, в России продолжает повышаться срок эксплуатации автомобилей и средний возраст машин достигает 10-12 лет. На этом этапе обычно и приходит время менять рулевые рейки.

«С использованием подержанных или восстановленных качественных запчастей автомобилисты может провести ремонт в 2-10 раз дешевле, чем при использовании новых, — рассказал Валько. — Представьте, потратит ли на ремонт 100-150 тыс. рублей автомобилист, чья машина стоит 600-700 тыс. рублей?»