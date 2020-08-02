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Ремонт автомобилей может подорожать в 10 раз из-за запрета б/у запчастей

09:35 2.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

В России планируют запретить ремонт автомобилей при помощи бывших в употреблении запчастей. Соответствующие поправки в техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств представили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Непосредственным разработчиком масштабных изменений выступило ФГУП НАМИ, а ответственным разработчиком стал Минпромторг, сообщает Autonews.

По замыслу авторов нововведение призвано сделать рынок автозапчастей более безопасным и прозрачным. Однако чтобы изменения заработали, между собой должны договориться все страны-участницы ЕАЭС, куда помимо России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Предлагаемые ужесточения сразу же всколыхнули отрасль. На состоявшемся 29 июля круглом столе в Общественной палате России обсуждении владельцы официальных станций технического обслуживания заявили, что общие расходы всех российских автомобилистов на ремонт машин с 5 млрд рублей вырастут в примерно в пять-семь раз — до 35 млрд рублей в год. Такие изменения, по их оценкам, могут затронуть до 350 тыс. домохозяйств. Большинство из 5 тыс. так называемых авторазборок может закрыться или уйти в тень. 

Согласно тексту предложенных изменений, повторно нельзя будет использовать:

  • Подушки безопасности — если она вмонтирована в рулевое колесо, само рулевое колесо, блоки электронного управления и датчики;
  • Автоматические или неавтоматические ремни безопасности в сборе, включая тканную ленту, пряжки и натяжители;
  • Сидения, в которые встроены крепление ремней и/или подушек безопасности;
  • Тормозные системы;
  • Иммобилайзеры, включая повторители и блоки электронного управления;
  • Каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры;
  • Глушители системы выпуска;
  • Газобаллонное оборудование для перевода автомобиля на работу на пропане или метане.

Документ также полностью запрещает изготовление специальных и специализированных транспортных средств с помощью переделки из бывших в эксплуатации

По оценке представителя Союза автосервисов, гендиректора ООО «Гидравлика» Юрия Валько, изменения в первую очередь ударят по владельцам подержанных автомобилей. Согласно приведенным участником рыка цифрам, в России продолжает повышаться срок эксплуатации автомобилей и средний возраст машин достигает 10-12 лет. На этом этапе обычно и приходит время менять рулевые рейки.

«С использованием подержанных или восстановленных качественных запчастей автомобилисты может провести ремонт в 2-10 раз дешевле, чем при использовании новых, — рассказал Валько. — Представьте, потратит ли на ремонт 100-150 тыс. рублей автомобилист, чья машина стоит 600-700 тыс. рублей?»

Темы: Вопросы ремонта и сервисного обслуживания автомобилей
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Комментарии читателей
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02.08.2020, 18:15
Гость: Не понял

А котов зачем пересчитывать?
02.08.2020, 17:50
Гость: Евгений В

Да, но, как говорят: "лиха беда - начало" и "аппетит приходит во время еды"!
А если еще учесть количество инициативных придурков, которыет хотят чтобы их заметили старшие ... те же самые, то можно ждать продолжения следущих попыток террора.
У меня довольно старый японский внедорожник, я его хотел заменить, но очень хороший автомеханик мне сказал следующее: "Женя ты такой автомобиль купить не сможешь, даже новый, а этого хватит и на твоих внуков". Я заменяю только обычные расходные материалы при переодическом техническом обслуживании и все, и езжу туда, куда хочу. Вот только бензин конечно у нас такой, что приходится не сладко бортовой электронике, но она не сразу, но справляется с настройкой. Я свой автомобиль ни на какой новый по надежности не променяю.
02.08.2020, 15:15
Гость: скоро

уж что что, а умение следить и контролировать власть оттачивает с каждым годом все лучше и лучше. скоро скоро на каждый стакан семечек маркировка для слежки будет наноситься.
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