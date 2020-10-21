Машины в России подорожали до 15% из-за ослабления рубля

13:26 21.10.2020

В России с начала 2020 года рост цен на машины составил от 3% до 15%. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на расчеты одного из крупнейших российских автодилеров «Авилон».

При этом игроки рынка отмечают, что уровень спроса в автосалонах растет, даже несмотря на пандемию COVID-19, дефицит машин и отмену скидок. Согласно данным автодилеров, автомобили Hyundai подорожали в среднем на 4–5% на фоне изменения курсов валют, Mitsubishi — на 3,5–8,3% при обновлении модельного ряда.

Из-за ослабления рубля выросла цена Jeep (на 10–14%), BMW (7–15%) и Audi (5–15%). Модели Lada в январе—октябре подорожали в среднем на 7%.

Вместе с тем машины Datsun выросли в цене на 2,1-2,9% (их производство в России закончится в декабре). Nissan повысил цены на кроссоверы на 0,3-4,4% (10 000-54 000 рублей). Стоимость популярных моделей Volkswagen (Jetta, Polo, Tiguan и Touareg) увеличилась на 0,8-3,2% (20 000-48 000 рублей).

Однако Aston Martin и Ferrari в этом году цены на свои автомобили не поднимали.

Ранее эксперты «Автостата» провели исследование и выяснили, что средневзвешенные цены на автомобили в России за последние шесть лет выросли на 67%.