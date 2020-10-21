Машины в России подорожали до 15% из-за ослабления рубля

© KM.RU, Алексей Белкин

В России с начала 2020 года рост цен на машины составил от 3% до 15%. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на расчеты одного из крупнейших российских автодилеров «Авилон».

При этом игроки рынка отмечают, что уровень спроса в автосалонах растет, даже несмотря на пандемию COVID-19, дефицит машин и отмену скидок. Согласно данным автодилеров, автомобили Hyundai подорожали в среднем на 4–5% на фоне изменения курсов валют, Mitsubishi — на 3,5–8,3% при обновлении модельного ряда.

Из-за ослабления рубля выросла цена Jeep (на 10–14%), BMW (7–15%) и Audi (5–15%). Модели Lada в январе—октябре подорожали в среднем на 7%.

Вместе с тем машины Datsun выросли в цене на 2,1-2,9% (их производство в России закончится в декабре). Nissan повысил цены на кроссоверы на 0,3-4,4% (10 000-54 000 рублей). Стоимость популярных моделей Volkswagen (Jetta, Polo, Tiguan и Touareg) увеличилась на 0,8-3,2% (20 000-48 000 рублей).

Однако Aston Martin и Ferrari в этом году цены на свои автомобили не поднимали.

Ранее эксперты «Автостата» провели исследование и выяснили, что средневзвешенные цены на автомобили в России за последние шесть лет выросли на 67%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.10.2020, 18:25
    Гость: demos

    А когда мы, следуя тенденции, переселимся на деревья, здоровья будет "ещё более много".

  3. 21.10.2020, 15:38
    Гость: А кто то тут недавно хохотал

    Про то что он зарплату в рублях получает и ему все равно , а ведь это еще только цветочки...

  4. 21.10.2020, 14:52
    Гость: Александр Павлович

    Подорожание машин - это благо! Чем машины будут дороже, тем меньше их купят и, соответственно, меньше их будет на дорогах. Это повлечет за собой снижение аварийности и смертности от ДТП, улучшение экологии, уменьшит износ дорог. Также многие начнут ходить пешком вместо езды на машинах. В результате их здоровье улучшится, и им не понадобится помощь врачей.

  5. 21.10.2020, 14:25
    Гость: ABCD

    То, что автодиллеры в РФ постоянно поднимаю цены на авто мне понятно, жааадность, желание заработать ещё и на разнице курсов. Но у этого есть оборотная сторона, при повышении цены новой машины даже на 5% падают и продажи, многие просто идут на рынок БУ (вторичный). После чего лоббисты автосалонов идут к пр-ву и просят поднять налоги на БУ машины. Пологая что так заставят народ идти к ним (никуда не деться то)и покупать новую машину. Ну а пр-во со своей стороны облизываясь тоже хочет заработать на новых машинах, впарив в их цену всё что только смогли придумать, от дорожных налогов до утилизационных налогов.
    Если из стоимости новой машины в 1 миллион убрать всё что туда накрутили посредники и налоги, то в сухом остатке останется 250..300тр!
    Но это тоже вызывает падение спроса.
    В итоге получается ситуация когда жааадность автодиллеров приводит к спаду продаж и к их разорению.
    Ну а накрутка в 15% думаю точно к взрывному росту продаж не приведёт.
    Хочется пожелать по быстрее разорятся автодиллерам в РФ.
    Во всём мире при кризисе первое на что падают цены это новые машины, но не в России. У нас жааадность.

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