В России могут изменить правила оформления ДТП

08:30 9.11.2020

В России планируется пересмотреть правила оформления дорожно-транспортных происшествий во избежание случаев "повторных" аварий (наезды во время оформления ДТП), пишет газета "КоммерсантЪ".

По поручению правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, МВД совместно с правительством Москвы и экспертами должны изучить статистику смертей в результате "повторных аварий" в столице. Эта работа должна быть проведена до конца текущей недели.

В случае, если число смертей от подобных происшествий превышает 10% от общего числа жертв аварий в Москве, то правила оформления ДТП будут изменены.

В дептрансе Москвы считают, что на долю "повторных" аварий приходится 40% всех ДТП. По данным ГИБДД, с начала 2020 года произошло более 3 тысяч аварий, связанных с наездом на стоящие автомобили. Несмотря на то, что число таких ДТП в столице падает, количество погибших в таких авариях растет.