ГИБДД получит приборы для мгновенного выявления нетрезвых водителей

Автоинспекторы ГИБДД в ближайшее время получат новые приборы для определения состояния водителей, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова.

По его словам, новый прибор дает возможность установить употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. Часть таких приборов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть - в выдыхаемом воздухе.

Как отметил Черников, индикаторы позволят инспекторам установить нарушителя в "считанные секунды", что позволит лучше выявлять подобных нарушителей. 

В частности, один из индикаторов определяет наличие в организме наркотиков за 15 секунд. Это позволит инспектору "вычленить употреблявших из транспортного потока" и отправить их на медосвидетельствование.

"При этом сесть за руль полицейский таким водителям уже не позволит",- сказал Черников.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.11.2020, 12:46
    Гость: член Госсовета

    Не приблуда, а приспособление для мгновенного выявления пополнения бюджета, даже из хмельных-трезвенников.

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