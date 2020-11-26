Круглосуточный заказ эвакуатора - особенности, где заказать недорого

23:57 26.11.2020

Компания представляет услуги эвакуатора, который можно заказать в любое время

Техника находится в идеальном состоянии и подается заказчику в удобное для него время. Представленный круглосуточный заказ эвакуатора позволит перевезти автомобиль любого типа. Так, принимаются заявки на перевозку мотоциклов, авто премиум класса, кроссоверов и всех легковых машин. Кроме того, можно подобрать грузовой транспорт, предназначенный для перевозки строительной и иной спецтехники.

Особенности и преимущества предложения компании

Как указано выше, вызов эвакуатора с манипулятором возможен в любое время, поскольку работа организована в круглосуточном режиме. Однако для лучшего понимания, особенности и преимущества представленного предложения следует рассмотреть более детально:

Компания предоставляет услуги собственного спецтранспорта без обращения в партнерские фирмы. Соответственно, заказчики получают честные прямые цены без лишних накруток;

Автопарк включает более десяти видов техники. При этом имеются автомобили, оснащенные гидравлическими платформами подъемно-сдвижного и стационарного типа. Техника рассчитана на различную грузоподъемность. Поэтому, в каждом случае удастся подобрать оптимальный вариант в зависимости от особенностей запроса заказчика и эффективно расходовать ресурс самой техники;

Доступна услуга срочного вызова эвакуатора. Это позволяет в самые сжатые сроки перевести автомобиль после ДТП или иного события. При этом транспорт отправляется на заказ сразу после его поступления оператору компании. выбирается техника, которая находится ближе всего к месту нахождения клиента;

При необходимости, клиенты могут запросить прибытие техники в удобное для себя время. При этом гарантируется своевременная подача эвакуатора без опозданий.

Как выше указано, стоимость данной услуги является прямой и не включает лишних накруток. Вместе с тем, заказчики могут очень точно рассчитать цену, исходя из конкретных условий. Для этого на сайте компании имеется удобный и простой в использовании инструмент – онлайн калькулятор. Чтобы получить точную стоимость услуги, необходимо заполнить поля, указав вид автомобиля, количество заблокированных колес, тип коробки передач, а также некоторые иные данные.

Цена будет рассчитана за несколько секунд автоматически. При этом она будет соответствовать реальной стоимости, которую заказчик заплатит за услугу.