В МВД предложили новый способ проверки личности сдающего экзамен на права

В МВД предложили проверять личность кандидата в водители перед практическим экзаменом на получение водительских прав.

Как пишет РИА Новости, для идентификации сдающего экзамен могут использоваться видеокамеры и аудиозаписи. Соответствующий регламент внесен в проект приказа ведомства.

"По команде экзаменатора кандидат в водители занимает водительское место, после чего экзаменатор с помощью средств аудио- и видеорегистрации процесса проведения практического экзамена фиксирует тождественность лица кандидата в водители с лицом, изображенным на фотографии в документе, удостоверяющем личность кандидата в водители", — говорится в тексте проекта.

Экзаменатор должен произнести вслух фамилию, имя, отчество сдающего экзамен и только после этого разрешить испытуемому готовиться к сдаче экзамена. 

В действующей редакции регламента указывается, что экзаменатор устанавливает личность кандидата "на основании предъявленного им документа, удостоверяющего личность". Эта норма сохраняется и в новом регламенте.

Вступление в силу нового регламента запланировано на 1 апреля 2021 года.

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