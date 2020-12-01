В МВД предложили новый способ проверки личности сдающего экзамен на права

07:55 1.12.2020

В МВД предложили проверять личность кандидата в водители перед практическим экзаменом на получение водительских прав.

Как пишет РИА Новости, для идентификации сдающего экзамен могут использоваться видеокамеры и аудиозаписи. Соответствующий регламент внесен в проект приказа ведомства.

"По команде экзаменатора кандидат в водители занимает водительское место, после чего экзаменатор с помощью средств аудио- и видеорегистрации процесса проведения практического экзамена фиксирует тождественность лица кандидата в водители с лицом, изображенным на фотографии в документе, удостоверяющем личность кандидата в водители", — говорится в тексте проекта.

Экзаменатор должен произнести вслух фамилию, имя, отчество сдающего экзамен и только после этого разрешить испытуемому готовиться к сдаче экзамена.

В действующей редакции регламента указывается, что экзаменатор устанавливает личность кандидата "на основании предъявленного им документа, удостоверяющего личность". Эта норма сохраняется и в новом регламенте.

Вступление в силу нового регламента запланировано на 1 апреля 2021 года.