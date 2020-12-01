В России выросла просрочка по автокредитам

Россияне увеличили просрочку по автокредитам, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Сообщается, что в октябре россияне допустили просрочку по автокредитам на 638 млн рублей, по сравнению с сентябрем объем просроченной задолженности вырос на 10,6%. 

По данным исследования, это уже вторая волна просрочки платежей по автокредитам. Первая прошла в мае текущего года, тогда сумма неплатежей по кредитам составила 672 млн рублей. 

По мнению специалистов, основными причинами роста неплатежей являются ухудшение общего материального положения заемщиков, их неумение правильно рассчитать бюджет и поспешное решение при оформлении кредита на существенную сумму с высоким средним платежом, который составляет 10–25 тыс. рублей, и минимальным первоначальном взносом.

Также некоторые заемщики могут пропустить платежи, забыв или перепутав даты.

В исследовании отмечается, что для банка просроченная задолженность сроком менее 30 дней является "технической". При отсутствии кризисных явлений около 80% возвращаются в график платежей. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.12.2020, 19:35
    Гость: дан

    пиезжайте в Штаты-здесь авто дают в кредит по 01% годовых но чаще-без процентов вообще Получается авто в рассрочку на 3года или на 5лет

  2. 01.12.2020, 15:04
    Гость: Оттудова

    Больше надо было раздавать нищебродам автокредиты. Что ж - это ваши, кредитные организации, риски, и вам с ними жить)). Как вариант, попробуйте изъять теперь этот автохлам за неуплату кредитов, а то во дворах плюнуть негде, вечно кому-та на лобовое попадаешь ;-).

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