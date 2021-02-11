Весной в России подорожают иномарки

21:15 11.02.2021

Правительство РФ подготовило документ, согласно которому на четверть возрастает утильсбор.

Как сообщает сайт autolong.ru, соответствующий законопроект уже проходит финальную стадию экспертного согласования. И пока в правительстве обещают, что это новшество никак не отразиться на стоимости авто, которые собирают в России (предусмотрен механизм компенсации субсидиями), цена иномарок снова грозит стремительно увеличиться.

25%, которые планируется получать от сбора, будут выделены на скидки на газомоторную технику, льготы по лизингу и автомобильным кредитам. По крайней мере, об этом говориться в пояснительной записке к законопроекту. Напоминаем, что предыдущее увеличение утильсбора было год назад. И стало решающим фактором к росту цен на авто в конце зимы 2020 года. В то время сбор на утилизацию для авто с объемом двигателя свыше 3,5 литров вырос почти в полтора раза.

В Автолонге предполагают, что и грядущее увеличение значительно отразиться на стоимости зарубежных авто. Поэтому, мы обратились к представителям авторынка и узнали их прогнозы.

Искусственное стимулирование спроса от Правительства РФ

Директор «Ауди.Авилон» считает, что не пройдет и 30 дней после вступления закона в силу, как цены на авто различных брендов увеличатся от 1% до 3,5%. При этом автомобили со значительной степенью локализации вырастут в цене меньше, так как им предусмотрена компенсация утилизационного сбора. А вот «чисто» импортные авто станут ощутимо дороже.

А вот гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» уверен, что рост цен на иностранные авто не будет заметным и просто «раствориться» среди прочих повышений стоимости. Он выдвигает гипотезу, что правительство заинтересовано в привлечении средств, чтобы стимулировать спрос и сдерживать цены.

Директор АО АВТОDOM напомнил, что на третий-четвертый месяц текущего года производители планово поднимут цены. По его словам, рост составит 2-3%, и хотя утилизационный сбор является составной частью ценообразования, но не решающей, а значит, стоимость вырастет не только из-за него.

Представитель компании РОЛЬФ придерживается мнения, что рост утильсбора повлечет быструю реакцию производителей, так как показатель влияет на издержки. Так что, после одобрения законопроекта, прайс-листы компаний будут пересмотрены в сторону увеличения цены на 2-3%. По его мнению ощутимо дороже станут авто среднего и премиум сегментов.

Локализован? Платишь меньше!

Надо сказать, что Минпромторг еще в прошлом году предупредило об очередном повышении утилизационного сбора. И рекомендовали производителям не затягивать локализацию. Министр транспорта отметил, что утильсбор растет как стимулирующая мера для автопроизводителей к тому, чтобы они открывали линии в России. Мансуров также признавал, что эти меры рисковые и был готов к тому, что часть брендов уйдет с рынка.

Глава Минпромторга отмечает, что нет «бедных», которые размещают производство в РФ. И более того, в стране с каждым годом растет число локализированных компаний.

А вот в РОАД открыто заявляют, что утилизационный сбор — решающий фактор для того, чтобы локализоваться и получать господдержку в полном объеме. В зависимости от степени локализации, бренды повысят цены на 1-5%. И кое-каких моделей иномарок российский рынок в наступившем году лишится. Повлечет ли это изменения во всей дилерской сети РФ — покажет время, но вероятность очень высока.

Информация предоставлена автопорталом АВТОЛОНГ (аксессуары и запчасти для грузовых машин)