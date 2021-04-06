Власти Москвы готовятся запустить сервис «народного каршеринга»

Московские власти готовятся запустить в ближайшее время платформу так называемого "народного каршеринга", пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Работа над проектом ведется с середины 2018 года. Предполагается, что сервис поможет автовладельцам заработать деньги, а городу - разгрузить дороги.

Власти столицы приводят статистику, согласно которой личный автомобиль простаивает более 90% времени. В связи с этим планируется запустить сервис, который позволит автовладельцам сдавать в аренду свои машины другим физлицам. Владелец автомобиля сможет сам определять, кому разрешать брать в аренду свою машину и где вернуть ее.

При этом, у пользователей данного сервиса не будет бесплатной парковки, как это предусмотрено в сервисах каршеринга. Также пользователь должен будет сам сделить за состоянием автомобиля: мыть его, заправлять и т.д.

Предполагается, что сервис "народного каршеринга" будет расчитан на долгосрочную аренду. "Сервис будет предназначен скорее для тех, кто, например, уехал в отпуск на две недели, и не нуждается в автомобиле в этот период и готов сдать его на какой-то срок", - отмечают собеседники издания.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.04.2021, 17:50
    Гость: Гость

    Что за бред?! Чего они там курят вообще?! Какой нормальный владелец авто сдаст в аренду свою любимую ласточку непонятно кому? Ага, сидишь ты и думаешь-какой придурок долбает твою машинку в это время!! Господи, неужели Россия никогда не избавится от клинических идиотов во власти?!!

  2. 06.04.2021, 16:12
    Гость: а если еще чуть глубже копнуть?

    "При этом, у пользователей данного сервиса не будет бесплатной парковки, как это предусмотрено в сервисах каршеринга"
    Может, все проще?
    Власти рассматривают повышение налога на "автомобили выходного дня" - не-а, я брежу?

  3. 06.04.2021, 14:48
    Гость: трек

    Во как.... Нуно копать глубжее...Запустить сервис "народная жена" и "народный муж". Уехал в командировку, чего жена "простаивает"? Или слегла на сохранение, чего мужику без дела слоняться? Взял на это время и пользуйся... А да, здесь правда возникают проблемы с кормежкой и прочими бытовыми вопросами, но властям Москвы это под силу - как два пальца об асфальт. ДБ.

  5. 06.04.2021, 13:10
    Гость: World

    Ролс - Ройс можно будет взять и в бутик или на подмостки ))))))
    Правда давно это есть - но как то не распространено.
    Собянин только на готовое пришел А сделал кто? а?

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