Власти Москвы готовятся запустить сервис «народного каршеринга»
Московские власти готовятся запустить в ближайшее время платформу так называемого "народного каршеринга", пишет РБК со ссылкой на свои источники.
Работа над проектом ведется с середины 2018 года. Предполагается, что сервис поможет автовладельцам заработать деньги, а городу - разгрузить дороги.
Власти столицы приводят статистику, согласно которой личный автомобиль простаивает более 90% времени. В связи с этим планируется запустить сервис, который позволит автовладельцам сдавать в аренду свои машины другим физлицам. Владелец автомобиля сможет сам определять, кому разрешать брать в аренду свою машину и где вернуть ее.
При этом, у пользователей данного сервиса не будет бесплатной парковки, как это предусмотрено в сервисах каршеринга. Также пользователь должен будет сам сделить за состоянием автомобиля: мыть его, заправлять и т.д.
Предполагается, что сервис "народного каршеринга" будет расчитан на долгосрочную аренду. "Сервис будет предназначен скорее для тех, кто, например, уехал в отпуск на две недели, и не нуждается в автомобиле в этот период и готов сдать его на какой-то срок", - отмечают собеседники издания.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что за бред?! Чего они там курят вообще?! Какой нормальный владелец авто сдаст в аренду свою любимую ласточку непонятно кому? Ага, сидишь ты и думаешь-какой придурок долбает твою машинку в это время!! Господи, неужели Россия никогда не избавится от клинических идиотов во власти?!!
"При этом, у пользователей данного сервиса не будет бесплатной парковки, как это предусмотрено в сервисах каршеринга"
Может, все проще?
Власти рассматривают повышение налога на "автомобили выходного дня" - не-а, я брежу?
Во как.... Нуно копать глубжее...Запустить сервис "народная жена" и "народный муж". Уехал в командировку, чего жена "простаивает"? Или слегла на сохранение, чего мужику без дела слоняться? Взял на это время и пользуйся... А да, здесь правда возникают проблемы с кормежкой и прочими бытовыми вопросами, но властям Москвы это под силу - как два пальца об асфальт. ДБ.
уж лучше назвать каршеринг для дебилов.
Ролс - Ройс можно будет взять и в бутик или на подмостки ))))))
Правда давно это есть - но как то не распространено.
Собянин только на готовое пришел А сделал кто? а?