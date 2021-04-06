Власти Москвы готовятся запустить сервис «народного каршеринга»

10:40 6.04.2021

Московские власти готовятся запустить в ближайшее время платформу так называемого "народного каршеринга", пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Работа над проектом ведется с середины 2018 года. Предполагается, что сервис поможет автовладельцам заработать деньги, а городу - разгрузить дороги.

Власти столицы приводят статистику, согласно которой личный автомобиль простаивает более 90% времени. В связи с этим планируется запустить сервис, который позволит автовладельцам сдавать в аренду свои машины другим физлицам. Владелец автомобиля сможет сам определять, кому разрешать брать в аренду свою машину и где вернуть ее.

При этом, у пользователей данного сервиса не будет бесплатной парковки, как это предусмотрено в сервисах каршеринга. Также пользователь должен будет сам сделить за состоянием автомобиля: мыть его, заправлять и т.д.

Предполагается, что сервис "народного каршеринга" будет расчитан на долгосрочную аренду. "Сервис будет предназначен скорее для тех, кто, например, уехал в отпуск на две недели, и не нуждается в автомобиле в этот период и готов сдать его на какой-то срок", - отмечают собеседники издания.