Минтранс будет проверять водителей на усталость

Минтранс планирует внедрить системы отслеживания физиологических показателей водителей на предмет степени их усталости. Как пишет "КоммерсантЪ" аналогичная система "Антисон" уже внедрена в общественном транспорте Москвы.

Отмечается, что устройство предполагается устанавливать в грузовики, автобусы и такси. Оно будет с помощью лазерных датчиков по зрачку или браслета на руке, регистрирующего частоту пульса определять в каком состоянии находится водитель. С одной стороны, это снизит аварийность, а с другой - позволит водителю находиться в рейсе более 10 часов в сутки, если система не фиксирует признаков усталости. 

По оценкам Минтраса, оборудование транспортного средства обойдется перевозчику от 25 до 80 тысяч рублей (стоимость самого прибора, его установка и обслуживание в течение 3 лет). Однако внедрение подобных систем позволит сократить ежегодный ущерб от ДТП на 350-530 млрд рублей.  

Действующие ПДД разрешают в течение суток находиться за рулем суммарно не более десяти часов (приказ Минтранса позволяет в определенных случаях до 12 часов). Контроль осуществляется с помощью тахографов. Штраф для нарушителей составляет до 2,5 тыс. руб. В рамках поправок Минтранс планирует прописать в ПДД возможность управлять более 10–12 часов при условии, что в кабине установлено «средство мониторинга работоспособности», подключенное к тахографу. Водитель, который проехал менее десяти часов и начал засыпать (это зафиксирует прибор), должен будет остановиться отдохнуть.

Новая норма может вступить в силу с 1 марта 2023 года. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.08.2021, 13:41
    Гость: BeTeP

    Т.е тахографа оказалось мало, нужно еще один прибор "с лазерным сканированием сетчатки". И вот тогда-то точно заживем...

  4. 10.08.2021, 11:24
    Гость: Шило

    Вот чего нам не занимать, это фатазерства, переходяшее в психическую навязчивость.

  5. 10.08.2021, 10:31
    Гость: КУРС

    Когда кобелю делать нечего он яйца лижет (русская поговорка) Что бы показать свою значимость и нужность Минтранс занимается тем же.

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