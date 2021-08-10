Минтранс будет проверять водителей на усталость

09:58 10.08.2021

Минтранс планирует внедрить системы отслеживания физиологических показателей водителей на предмет степени их усталости. Как пишет "КоммерсантЪ" аналогичная система "Антисон" уже внедрена в общественном транспорте Москвы.

Отмечается, что устройство предполагается устанавливать в грузовики, автобусы и такси. Оно будет с помощью лазерных датчиков по зрачку или браслета на руке, регистрирующего частоту пульса определять в каком состоянии находится водитель. С одной стороны, это снизит аварийность, а с другой - позволит водителю находиться в рейсе более 10 часов в сутки, если система не фиксирует признаков усталости.

По оценкам Минтраса, оборудование транспортного средства обойдется перевозчику от 25 до 80 тысяч рублей (стоимость самого прибора, его установка и обслуживание в течение 3 лет). Однако внедрение подобных систем позволит сократить ежегодный ущерб от ДТП на 350-530 млрд рублей.

Действующие ПДД разрешают в течение суток находиться за рулем суммарно не более десяти часов (приказ Минтранса позволяет в определенных случаях до 12 часов). Контроль осуществляется с помощью тахографов. Штраф для нарушителей составляет до 2,5 тыс. руб. В рамках поправок Минтранс планирует прописать в ПДД возможность управлять более 10–12 часов при условии, что в кабине установлено «средство мониторинга работоспособности», подключенное к тахографу. Водитель, который проехал менее десяти часов и начал засыпать (это зафиксирует прибор), должен будет остановиться отдохнуть.

Новая норма может вступить в силу с 1 марта 2023 года.