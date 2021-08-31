Комплект цепей ГРМ Patron: обзор и отзыв

12:45 31.08.2021

Цепь ГРМ в автомобиле - запчасть за состояние которой необходимо строго следить. И если вам необходимо заменить цепь ГРМ - комплект цепей ГРМ Patron будет отличным выбором.

Цепь ГРМ в автомобиле - запчасть за состояние которой необходимо строго следить. И если вам необходимо заменить цепь ГРМ - комплект цепей ГРМ Patron будет отличным выбором.

Есть у меня хобби - самостоятельно ремонтировать свой автомобиль. И вот не так давно у меня начала стучать цепь ГРМ. По своему многолетнему опыту знаю, что разорвавшаяся цепь ГРМ, может стать причиной более серьезных поломок. В самом лучшем случае вам просто загнет клапана двигателя и тогда вы замените их, замените прокладки головки блока и так далее. Но бывает и так, что гнет не только клапана, но и пробивает поршни, поршни выворачивает, они разбивают блок двигателя и всё это может привести к тому, что проще будет купить контрактный двигатель, чем делать капитальный ремонт старого.

Пробег на авто был внушительный, поэтому я решил не рисковать, подтягивая старую цепь, а купил новую. По совету друга, который работает на СТО, был приобретен комплект цепей ГРМ Patron.

Комплект цепей ГРМ Patron: упаковка и содержимое

Начну свой обзор с упаковки. Цепи ГРМ Patron относительно многих других запчастей появились в продаже не так давно. Поэтому дизайн коробки обновленный: темно-серый фон, изображение комплекта цепей ГРМ, логотип фирмы Patron. Еще обращает на себя внимание информация о гарантии, которую предоставляет производитель - 1 год или 20000 км пробега. Информация, которая будет полезна потребителям, о применимости запчастей, о производителе и т.д, также присутствует на коробке.

Далее переходим к тому, что намного важнее - к содержимому нашей коробки. Комплект цепей ГРМ Patron на первый взгляд выполнен очень качественно. Нет ни единого вопроса к подвижности звеньев, металл выглядит добротно. Мне для замены понадобился базовый комплект цепей ГРМ.

К слову, производитель Patron, предлагает три варианта комплектов цепей ГРМ. В базовой комплектации будут только цепи, натяжители, направляющие и успокоители. Усредненная комплектация будет дополнена шестернями распредвала и/или коленвала. Полная комплектация с фазорегуляторами понадобится тем, чьи авто оборудованы двигателями с фазорегулирующими шестернями распредвала.

Итак, качество цепей ГРМ производителя Patron меня устроило и комплект был установлен на двигатель моего автомобиля.

Отзыв о комплекте цепей ГРМ Patron

На сайте производителя можно найти информацию о комплектах цепей ГРМ, где будет сказано, что запчасти Patron полностью соответствуют уровню оригинальных компонентов. Качество запчастей подтверждается многочисленными сертификатами. Но, на мой взгляд, куда важнее реальный опыт. Я специально подождал, пока после замены цепей ГРМ пройдет время. Вот что могу сказать: на данный момент я проехал более 10 тысяч км (а это половина гарантийного срока, который предоставляет производитель). Цепи работают бесшумно, к работе двигателя нет ни одного вопроса. Поэтому с уверенностью могу говорить о том, что качество комплекта цепей ГРМ Patron на самом деле высокое.

В завершение хочу отметить, что запчасти любого производителя следует покупать в проверенных магазинах, чтобы обезопасить себя от покупки подделок. Если говорить о том, где можно приобрести запчасти Patron, - вы можете найти информацию о проверенных продавцах на официальном сайте Patron. Так вы будете уверены, что приобретаете на самом деле качественные запчасти.