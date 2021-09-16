5 советов при выборе при выборе компании по доставке авто из США

01:53 16.09.2021

В то время, как многие автолюбители собираются покупать машину из Штатов самостоятельно, многие наши соотечественники уже обратились за помощью к грамотному посреднику. Но ведь компаний по подбору б/у авто много! Как выбрать честную и не потерять деньги на пустом месте?

К счастью, есть несколько признаков, по которым можно понять: перед вами - опытный и добросовестный посредник. Как его определить?

Просчет “под ключ”.

Нормальный посредник предоставит вам смету, в которой будут указаны все платежи за автомобиль: аукционная стоимость, аукционный сбор, доставка по США, доставка морем, сбор порта в США, а также все платежи по таможенной очистке и ориентировочная стоимость ремонта. Если в компании, в которую вы обратились за подбором машины из Штатов, вам отказываются предоставлять предварительные расчеты - отказывайтесь от этой компании;

Большой выбор.

Причём должна быть как подборка с аукционов, так и машины в наличии. Лучшие варианты машин с аукционов вы можете найти здесь: https://americamotors.ru/catalog/all/car. Идеальный вариант - если у компании есть собственный шоу-рум. Но тут нужно понимать, что шоурум может быть не в каждом городе. Обычно компании открывают их в городах-миллионниках, а регионам оставляют представительства;

Проверка истории ТС.

Прежде, чем начать “продавать” вам тот или иной автомобиль, уважающая себя компания проверит его историю, юридическую чистоту и технические характеристики. Для этого у её менеджеров должны быть соответствующие инструменты. Обычно хватает Бидфакса и Карфакса. Причем последний для клиентов компании-посредника должен быть бесплатным;

Гибкая рассрочка.

Надежный продавец сотрудничает с ведущими банками, которые в свою очередь предоставляют кредит на покупаемое авто. Но тут важно не перегибать палку: слишком лояльные проценты по кредиту скорее всего говорят о скрытых платежах или каких-то “комиссиях”, которые вы будете выплачивать по окончанию “льготного периода”. Причем при оформлении кредита этот пункт договора менеджеры умолчат.

А вот работа на условиях депозита - это нормальная практика. Посредник берёт наперед определенную сумму как гарантию того, что вы будете сотрудничать именно с ним.

Сроки доставки. Нормальный срок - до 3 месяцев. Надо понимать, что это доставка через Атлантику. У кораблей, которыми доставляют вашу машину, есть своё расписание. Как и у контейнеров, в которые её грузят.

Если посредник утверждает, что доставит автомобиль за 1-2 недели, то можете смело с ним прощаться.