ГИБДД анонсировала рейды по выявлению пьяных водителей в период праздников

инспектор ДПС

Госавтоинспекция в период ноябрьских праздников и нерабочих дней проведет массовые рейды по выявлению пьяных водителей. С начала года в стране прошло около 40 тыс. таких проверок, отмечает ведомство.

«В период ноябрьских праздников и нерабочих дней запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения»,— цитирует «Коммерсант» сообщение МВД.

ГИБДД добавила, что «никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть ни в период праздников и нерабочих дней, ни в какое-либо другое время». «Напротив, сейчас, в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции будет особенно строг. Сотрудники полиции несут службу в усиленном режим»,— сказано в сообщении.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 03.11.2021, 21:42
    Гость: уехал в деревню

    За несколько лет гайцов видел один раз,да и то заблудились видимо.Остальные ветви власти вообще не появлялись.В радиусе 20 км можно делать все что хочешь.

  4. 03.11.2021, 21:37
    Гость: Дмитрий

    Ну давай, применяй оружие против своих же, дебил. ГИБДД молодцы, не слушают таких уродов как ты, а дают им исправляться.

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