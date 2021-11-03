ГИБДД анонсировала рейды по выявлению пьяных водителей в период праздников
Госавтоинспекция в период ноябрьских праздников и нерабочих дней проведет массовые рейды по выявлению пьяных водителей. С начала года в стране прошло около 40 тыс. таких проверок, отмечает ведомство.
«В период ноябрьских праздников и нерабочих дней запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения»,— цитирует «Коммерсант» сообщение МВД.
ГИБДД добавила, что «никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть ни в период праздников и нерабочих дней, ни в какое-либо другое время». «Напротив, сейчас, в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции будет особенно строг. Сотрудники полиции несут службу в усиленном режим»,— сказано в сообщении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
уже, видать, сбил.
Будут отлавливать несогласных.
За несколько лет гайцов видел один раз,да и то заблудились видимо.Остальные ветви власти вообще не появлялись.В радиусе 20 км можно делать все что хочешь.
Ну давай, применяй оружие против своих же, дебил. ГИБДД молодцы, не слушают таких уродов как ты, а дают им исправляться.
Пока тебя не сбил синяк, тебе не помочь.