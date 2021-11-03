ГИБДД анонсировала рейды по выявлению пьяных водителей в период праздников

20:13 3.11.2021

Госавтоинспекция в период ноябрьских праздников и нерабочих дней проведет массовые рейды по выявлению пьяных водителей. С начала года в стране прошло около 40 тыс. таких проверок, отмечает ведомство.

«В период ноябрьских праздников и нерабочих дней запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения»,— цитирует «Коммерсант» сообщение МВД.

ГИБДД добавила, что «никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть ни в период праздников и нерабочих дней, ни в какое-либо другое время». «Напротив, сейчас, в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции будет особенно строг. Сотрудники полиции несут службу в усиленном режим»,— сказано в сообщении.