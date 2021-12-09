14:03 9.12.2021

Сейчас можно наблюдать следующую тенденцию – люди предпочитают не покупать личный автомобиль, а брать транспортное средство напрокат.

Действительно, если вы, например, часто путешествуете или уезжаете в рабочие командировки, проще всего брать авто напрокат. В этой статье мы поговорим про сервис Prokat96.ru, который предоставляет автомобиль в аренду в городе Екатеринбург.

Одним из крупнейших туристических центров является уральский город Екатеринбург, имеющий свой большой транспортный узел. Как показывает практика, прокат автомобиля в этом городе достаточно популярен, и подходит не только коренным жителям города, но и людям, которые посещают город по личным и рабочим целям.

Почему стоит выбирать сервис «Прокат 96»?

Компания позиционирует себя как сервис, основной целью которого является предложить клиентам простую и функциональную систему заказов, а также дать каждому водителю высококачественный уровень сервисного обслуживания – от стадии выбора модели до использования авто. Существует ряд объективных причин, на которые стоит обратить внимание каждому желающему взять авто напрокат:

1. Удобство, выраженное в наличии автопарка автомобилей иностранных производителей разных классов;

2. Безопасность превыше всего. По этой причине все транспортные средства постоянно проходят технический осмотр. Отличительными характеристиками является то, что автомобили в Центре проката «Прокат 96» имеют возраст меньше трех лет с пробегом до ста тысяч километров. Каждая модель застрахована ОСАГО;

3. Это достаточно простая процедура, так как как автомобиль, который вы выберете, будет подан в нужное для вас время и место;

4. Скорость оформления заявки –оформить автомобиль можно меньше чем за пятнадцать минут. Если вам нужен автомобиль экстренно, можно позвонить по номеру +7 (982) 675-64-54 или забронировать авто на официальном сайте компании;

5. Комфортный и чистый интерьер/экстерьер автомобиля. Арендованные автомобили отличаются своей чистотой, а также наличием нужных комплектующих;

6. Наличие привлекательных и гибких тарифных планов.

