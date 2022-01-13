Авторынок России в 2021 году вырос впервые с 2018 года

17:44 13.01.2022

В России по итогам 2021 года граждане купили 1,67 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей — это на 4,3% превышает показатель 2020 года, сообщает АЕБ.

Положительную динамику вызвал эффект низкой базы: в последний раз продажи новых машин в годовом выражении в РФ выросли по итогам 2018 года, а в 2020 году снизились на 9,1%. В физическом выражении авторынок соответствует уровню 2017 года, когда было реализовано 1,59 млн машин.

На пресс-конференции АЕБ сообщила, что прошлогодние тенденции во многом определил локдаун весны 2020 года. Еще в середине прошлого года ассоциация прогнозировала рост автоотрасли на 9,8% за счет отложенного спроса. Но, несмотря на зафиксированный рост покупок, позитивным для рынка оказался только второй квартал, а на протяжении полугода российский авторынок показывал падение. Особенно негативным стал декабрь, когда было реализовано только 133 тысячи новых автомобилей — это почти на 20% ниже показателя за аналогичный период 2020 года.

По итогам 2021 года лидером по продажам стала Lada Vesta - 113 698 машин. На втором месте — Lada Granta (111 430), на третьем — Kia Rio (82 941). В ассоциации признают, что в 2022 году продолжится дефицит — автодилеры пока не могут преодолеть глобальную нехватку полупроводников.