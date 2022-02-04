История компании Toyota

20:43 4.02.2022

Одной из самых известных компаний, производящих автомобили, является компания Toyota Motors.

Однако мало кто знает с чего начинался успех этого гиганта-корпорации в мире производства автомобилей. В этой статье мы поговорим про историю сногсшибательного успеха Toyota Motors. Ознакомиться с сервисом Toyota в России можно на сайте https://tmcclub.ru.

История успеха

Удивительно то, что компания Тойота первоначально занималась выпуском ткацких станков. Основателем данной компании был японец по имени Киичиро Тойода, который по совместительству являлся инженером и изобретателем, а также первым человеком в Японии, создавшим собственный автоматический ткацкий станок. Со временем он усовершенствовал своё изобретение. Его компания в то время являлась не только самой успешной на японском ткацком рынке, но была известна и во всём мире.

Спустя какое-то время, он продал свои патентные права на сто тысяч фунтов стерлингов и основал новое подразделение в составе компании отца, упор которой пал на разработку автомобилей. В 1937 году она отделилась в отдельную Корпорацию под названием Тойота компанию, которую активно поддерживало правительство Японии, так как в армии не было необходимых грузовиков для войны в Маньчжурии. В то время, к сожалению, в стране был кризис и денег людей катастрофически не хватало. Внутреннее производство Toyota Motors позволяло обеспечивать рабочие места гражданам Японии.

В 1936 году появились первые успешные автомобили Toyota и правительство Японии потребовало, чтобы подавляющее количество акций автопроизводителей принадлежали резидентам страны. В том числе японское правительство остановило практически весь импорт транспортных средств.

Создание автомобилей курировал сам Киичидо Тойода. Именно в то время он начал экспериментировать с созданием двухцилиндров двигателей.

Вторая Мировая Война сильно ударила по компании Тойота - она была вынуждена отказаться от изготовления авто, предназначенных для городских граждан. Все производство было направлено на создании военной техники - военных грузовиков, амфибий, легко разведывательных вездеходов и так далее. После капитуляции Японии Toyota Motor, как и все снабжавшие армию компании, оказалась в незавидном положении. Несмотря на то что заводы автопроизводителя мало пострадали от бомбардировок, на выпуск транспортных средств был наложен запрет.

В декабре 1945 года Toyota получила разрешение от вооруженных сил Соединенных Штатов на запуск изготовления товаров для хозяйственного потребления. До 1947 года на заводах выпускались инструменты и кастрюли.

За несколько десятилетий, из компании, производящей автомобили на нужды Японии, Toyota превратилась в корпорацию мирового масштаба. Сейчас в ассортименте находится огромное количество различных моделей транспортных средств – от легковых машин и кроссоверов, до грузовой техники.

