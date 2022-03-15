В Госдуму внесли законопроект об отказе от системы «Платон»

16:28 15.03.2022

Партия "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект об отказе от системы взимания платы с большегрузов "Платон", сообщил лидер справороссов Сергей Миронов.

Как отметил Миронов, российская экономика подверглась "беспрецедентной агрессивной атаке со стороны коллективного Запада". По его словам, в этих условиях необходимо принять все возможные меры для поддержки российского бизнеса, в том числе транспортных компаний.

"Совершенно очевидно, что отмена платы за проезд позволит существенно снизить издержки перевозчиков, сохранить и возобновить использование прежних логистических цепочек. Кроме того, российская экономика быстрее оправится от санкционного давления и разрыва международных хозяйственных связей", - цитирует политика ТАСС.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами (массой свыше 12 тонн) федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года.