В Госдуму внесли законопроект об отказе от системы «Платон»
Партия "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект об отказе от системы взимания платы с большегрузов "Платон", сообщил лидер справороссов Сергей Миронов.
Как отметил Миронов, российская экономика подверглась "беспрецедентной агрессивной атаке со стороны коллективного Запада". По его словам, в этих условиях необходимо принять все возможные меры для поддержки российского бизнеса, в том числе транспортных компаний.
"Совершенно очевидно, что отмена платы за проезд позволит существенно снизить издержки перевозчиков, сохранить и возобновить использование прежних логистических цепочек. Кроме того, российская экономика быстрее оправится от санкционного давления и разрыва международных хозяйственных связей", - цитирует политика ТАСС.
"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами (массой свыше 12 тонн) федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга.
Временно
Из всего заявленного есть только Солнце и Луна.Все остальное приватизировано.
А когда в Москве парковки снова бесплатными станут!? Не жирно будет Собянину драть деньги с автомобилистов и дальше???
А зачем платон вводился? чтоб граждане не разбогатели? не разбогатели-собрали фнб и стаб фонд, который заморозил запад.