В Госдуму внесли законопроект об отказе от системы «Платон»

Сотрудник ДПС у грузовика

Партия "Справедливая Россия - За правду"  внесла в Госдуму законопроект об отказе от системы взимания платы с большегрузов "Платон", сообщил лидер справороссов Сергей Миронов.

Как отметил Миронов, российская экономика подверглась "беспрецедентной агрессивной атаке со стороны коллективного Запада". По его словам, в этих условиях необходимо принять все возможные меры для поддержки российского бизнеса, в том числе транспортных компаний.

"Совершенно очевидно, что отмена платы за проезд позволит существенно снизить издержки перевозчиков, сохранить и возобновить использование прежних логистических цепочек. Кроме того, российская экономика быстрее оправится от санкционного давления и разрыва международных хозяйственных связей", - цитирует политика ТАСС.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами (массой свыше 12 тонн) федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 15.03.2022, 19:32
    Гость: АЛЕКСАНДР

    Из всего заявленного есть только Солнце и Луна.Все остальное приватизировано.

  4. 15.03.2022, 19:17
    Гость: Гость

    А когда в Москве парковки снова бесплатными станут!? Не жирно будет Собянину драть деньги с автомобилистов и дальше???

  5. 15.03.2022, 19:13
    Гость: ма

    А зачем платон вводился? чтоб граждане не разбогатели? не разбогатели-собрали фнб и стаб фонд, который заморозил запад.

Все комментарии (17)
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