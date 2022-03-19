Как автомобильные коврики справляются с негативным воздействием реагентов?

С приходом весны, у владельцев автомобилей остро встает вопрос ухода за транспортным средством.

Слякоть, грязь, воды, реагенты… Все эти явления могут заметно попортить салон автомобиля. В этой статье мы поговорим про то, как ева коврики справляют с межсезонными погодными явлениями.

Необходимо начать с того, что во время наступления межсезона, дорожные службы активно занимаются обработкой дорог от гололедицы – посыпают реагентами, которые значительно снижают количество ДТП. Однако есть нюанс, противогололедные средства в сочетании с грязью и выхлопными газами могут сильно навредить обшивке салона ТС.

Как автомобильные коврики справляются с реагентами?

Многие автолюбители используют резиновые коврики. Они хороши, но защищают только наполовину от химических средств обработки. Они, в большинстве случаев, влагонепроницаемые, салон в сухости и безопасности. Однако, отсутствие бортиков сказывается на том, что доставать из автомобиля их проблематично. В этом случае грязь и химия проливаются на обшивку и разбрызгиваются на салон, повреждая обшивку. К тому же, смесь из ядовитой химии и грязи неблагоприятно влияет на подошву обуви, и даже резиновый коврик не спасет от этого.

Если вы хотите защитить салон от реагентов, не стоит брать текстильные коврики, ведь они совершенно не устойчивы к влаге, а очищать их от грязи достаточно тяжело. Да и, откровенно говоря, они устарели тогда, когда появились EVA-коврики.

В чем преимущества автоковриков ЕVA?

В России автомобильные коврики такого типа появились недавно. Они состоят из этилен-винилацетата – материал EVA. Коврик Ева обладает следующими характеристиками по сравнению с другими разновидностями автоковриков (резиновые, текстильные, полиуретановые):
1. EVA-материал не имеет посторонних запахов;
2. Ева коврик абсолютно безопасен для здоровья человека;
3. Обеспечивает чистоту в салоне за счет своей структуры в виде ячеек;
4. Такие автомобильные коврики фиксируются за счет наличия специальных липучек, не позволяющих коврам «болтаться» в салоне;
5. Цена EVA-ковриков демократична – их может позволить себе купить любой желающий;
6. Высокие износостойкие свойства;
7. Простота монтажа и ухода – очищать автоковрик легко – нужно добавить немного воды и специальных чистящих средств;
8. Небольшой вес изделия, что позволяет с легкостью встряхивать грязь с автоковрика, не применяя особых физических усилий.

 

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