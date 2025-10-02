В России с 2026 года появятся новые дорожные знаки
С 1 января 2026 года в России вступят в силу поправки к ГОСТу по организации дорожного движения. Обновления коснутся как системы знаков, так и параметров парковочных мест, сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, пишет ТАСС.
По словам депутата, работа над изменениями велась несколько лет и была направлена на снижение аварийности и повышение безопасности. Среди новшеств появится вертикальный знак «Стоп-линия», который будет устанавливаться там, где невозможно нанести разметку, а также знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» для повышения комфорта водителей. Дополнительно введена табличка «Глухие пешеходы», призванная предупреждать участников движения о людях с нарушениями слуха.
Поправки затронут и парковочное пространство: ширина одного места вдоль края проезжей части уменьшится с 2,5 м до 2,25 м при прежней длине в 6,5 м. Это позволит оптимизировать использование дорожной территории.
Федяев отметил, что изменения станут частью политики по повышению безопасности движения и продолжат работу в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По его словам, речь идет не только о расширении инфраструктуры, но и о ее соответствии современным стандартам.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У нас говорят : «Убей бобра - спасёшь дерево».
Недалеко от дома проходит «EuroVelo 6” - одна из множества европейских велострад. По них весь год мотаются велотуристы всех стран. Так вот пару лет назад там бобры начали спиливать одно дерево за другим. Потом куда-то исчезли - наверное кто-то спас деревья.
У нас знаков с оленями и медведями полно, но выдра только одна.
У нас всякая дичь размножилась как у вас мигранты в Москве.
Когда то за отстрел кабана люди платили - сейчас платят им.
У сына в восточной части страны вместе с друзьями есть охотничье хозяйство.
За 7 лет застрелил 12 оленей и завешал рогами гостиную - теперь жена мучается куда эти рога девать. Придумала - сделают из них люстры и ножки для столов.
Пару дней назад сын послал фотографию с головой очередного оленя.
Эта фотография меня очень удивила.
Трофеи с оленьими рогами считаются по количеству «ростков» на рогах. Если на каждой стороне по 6 ростков - это олень «12-цатьник», если по 7 это «14-надцатьник». Чем больше ростков - тем ценнее трофей. Самое большое количество ростков было 26 (в Чехии) по 13 с каждой стороны.
Но в этот раз сын застрелил «только» 12-цатьника - по 6 с каждой стороны.
Но я и так ахнул от удивления. Рога были огромные и очень толстые - выглядели очень впечатляюще. Сын объяснил, что это был очень старый олень и как раз его рога и хотел получить.
Некоторые лицемеры могут сказать, что это варварство. Но в Европе охотничьи хозяйства это почти хозяйственная деятельность - оленей огромное количество и зимой на луг около дома сына из леса выходит иногда и 300 самок. А когда несколько десятков оленей влезут на поле - вред солидный.
Вот и отстреливаются - точно также как у вас куры или поросята.
Владельцы таких хозяйств заботятся о оленях лучше чем у вас в деревне о коровах.
…
какой-то видео репортаж смотрел с улиц Масквабада и удивился как безобразно выглядят знаки вдоль дороги - миллион непонятных знаков друг на друге и вверх и вправо и на лево! Небо не видно! А асфальт разрисованн свободным художником.....ужяс! Бедные водилы! В нашем городе такого нет и небо видно - вот только недавно приклеили зеленые прямоугольники по краям дороги для великов- красиво...(это в Калифорнии)
Творчество дорожных служб вызывает всë больше тревоги. Час назад, проезжая на велосипеде по пешеходной дорожке, едва увернулся от знака "стоп", торчащего краем на уровне головы. Букеты знаков перед перекрëстками перекрывают один другой, и светофор, мешают ориентироваться. Разметка, тоже, часто, вызывает недоумение. Икс знает, где можно проехать, а где не стоит.
Мне кажется Вы сильно обосабливаетесь :-) Я вот уже какой год наблюдаю увеличение (причём резкое) лосей, косуль, бобров. Всё это происходит в пределах 500 м от дорог общего пользования и в разные времена года. Чего ж теперь портрет каждой животинки рисовать? Приятно конечно, но водителям не позавидуешь.