В России с 2026 года появятся новые дорожные знаки

09:00 2.10.2025

С 1 января 2026 года в России вступят в силу поправки к ГОСТу по организации дорожного движения. Обновления коснутся как системы знаков, так и параметров парковочных мест, сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, пишет ТАСС.

По словам депутата, работа над изменениями велась несколько лет и была направлена на снижение аварийности и повышение безопасности. Среди новшеств появится вертикальный знак «Стоп-линия», который будет устанавливаться там, где невозможно нанести разметку, а также знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» для повышения комфорта водителей. Дополнительно введена табличка «Глухие пешеходы», призванная предупреждать участников движения о людях с нарушениями слуха.

Поправки затронут и парковочное пространство: ширина одного места вдоль края проезжей части уменьшится с 2,5 м до 2,25 м при прежней длине в 6,5 м. Это позволит оптимизировать использование дорожной территории.

Федяев отметил, что изменения станут частью политики по повышению безопасности движения и продолжат работу в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По его словам, речь идет не только о расширении инфраструктуры, но и о ее соответствии современным стандартам.