Tesla уступила лидерство по продажам электромобилей Китаю

Американская Tesla под руководством Илона Маска по итогам 2025 года утратила первое место в глобальных продажах электромобилей, уступив его китайской компании BYD, пишет Bloomberg. Таким образом, лидерство на мировом рынке впервые перешло к автопроизводителю из КНР.

Объемы поставок Tesla снижаются уже второй год подряд: за прошлый год они сократились примерно на девять процентов. В то же время BYD демонстрирует устойчивый рост — увеличение продаж фиксируется пятый квартал подряд.

Снижение показателей Tesla аналитики связывают прежде всего с обновлением модели Model Y, из-за которого компании пришлось перестраивать производственные процессы на своих заводах. Дополнительным фактором стала ограниченность модельной линейки по сравнению с конкурентом. BYD предлагает значительно большее разнообразие электромобилей, при этом большинство из них стоят дешевле наиболее востребованных моделей Tesla — Model Y и Model 3.

Негативное влияние на позиции американского бренда, по оценкам экспертов, могла оказать и публичная деятельность Илона Маска, включая его активное участие в политике, близость к Республиканской партии и президенту США Дональду Трампу, а также работа в структуре, курирующей повышение эффективности федерального управления.

При этом BYD продолжает наращивать продажи, несмотря на отсутствие на рынке США, работая в условиях жесткой конкуренции внутри Китая — крупнейшего в мире рынка электромобилей.

