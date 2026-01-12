МВД предложило ввести дополнительные правила для сдачи экзаменов на права

Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин

МВД России разработало поправки в регламент проведения экзамена на получение водительских прав.

Речь идет об изменениях в "Правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений", которые утвердили в 2014 году. Отмечается, что ведомство хочет дополнить список нарушений, при которых кандидат получит недопуск к экзаменам. Так, новым пунктом в перечне может стать использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры и другой персональной электроники во время экзамена, пишет ТАСС.

Правоприменительная практика свидетельствует о росте случаев использования кандидатами скрытых технических средств для получения помощи извне. В связи с этим определеяется основание для отмены результатов экзаменов. Также устанавливается срок, по истечении которого кандидата допустят до пересдачи.

Также МВД предлагает сократить срок сдачи практического экзамена с 180 до 60 дней. Кроме того, поправки предполагают замену бумажной справки о состоянии здоровья электронной версией. Таким образом кандидаты смогут не предоставлять медицинские заключения в бумажном виде, если сведения о них есть в специальном реестре, который ведут МВД и Минздрав.

  2. 12.01.2026, 21:42
    Гость: Бывалый

    В части прав пиндостан должен быть ориентиром, в пиндостане такого дикого треша с правами и дикой коррупцией нет. Я там права получил за 1 день, много меньше по факту. Никогда за годы шерифы не останавливали для проверки документов а городе, на межгороде да, бывало. В Москве проверки задолбали, иногда по 2 раза в день бывает. При этом больше 80% водителей в такси с азиатскими, не российскими правами. Дума им все разрешает. У меня за год было с ними, не по моей вине, 5 опасных ситуаций из них, когда 1 джигит с телефоном въехал мне сзади в бампер. Все эти опасные ситуации были с таджикоузбеками с непонятными правами, других опасных ситуаций не было.

  3. 12.01.2026, 21:03
    Гость: Россиянин

    В "конгломерациях", как Вы их называете, вааще личный транспорт надо запретить из экологически соображений. И общественный транспорт развивать, а не перевозки для одной задницы, занимающей на дорогах место для десяти подобных.

Все комментарии (18)
