МВД предложило ввести дополнительные правила для сдачи экзаменов на права
МВД России разработало поправки в регламент проведения экзамена на получение водительских прав.
Речь идет об изменениях в "Правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений", которые утвердили в 2014 году. Отмечается, что ведомство хочет дополнить список нарушений, при которых кандидат получит недопуск к экзаменам. Так, новым пунктом в перечне может стать использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры и другой персональной электроники во время экзамена, пишет ТАСС.
Правоприменительная практика свидетельствует о росте случаев использования кандидатами скрытых технических средств для получения помощи извне. В связи с этим определеяется основание для отмены результатов экзаменов. Также устанавливается срок, по истечении которого кандидата допустят до пересдачи.
Также МВД предлагает сократить срок сдачи практического экзамена с 180 до 60 дней. Кроме того, поправки предполагают замену бумажной справки о состоянии здоровья электронной версией. Таким образом кандидаты смогут не предоставлять медицинские заключения в бумажном виде, если сведения о них есть в специальном реестре, который ведут МВД и Минздрав.
поподробнее. Ты же американец!
В части прав пиндостан должен быть ориентиром, в пиндостане такого дикого треша с правами и дикой коррупцией нет. Я там права получил за 1 день, много меньше по факту. Никогда за годы шерифы не останавливали для проверки документов а городе, на межгороде да, бывало. В Москве проверки задолбали, иногда по 2 раза в день бывает. При этом больше 80% водителей в такси с азиатскими, не российскими правами. Дума им все разрешает. У меня за год было с ними, не по моей вине, 5 опасных ситуаций из них, когда 1 джигит с телефоном въехал мне сзади в бампер. Все эти опасные ситуации были с таджикоузбеками с непонятными правами, других опасных ситуаций не было.
В "конгломерациях", как Вы их называете, вааще личный транспорт надо запретить из экологически соображений. И общественный транспорт развивать, а не перевозки для одной задницы, занимающей на дорогах место для десяти подобных.
Когда "водители" станут людьми, а не скотами на дорогах
А у американцев права это "тьфу" и забыть?