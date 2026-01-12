МВД предложило ввести дополнительные правила для сдачи экзаменов на права

15:44 12.01.2026

МВД России разработало поправки в регламент проведения экзамена на получение водительских прав.

Речь идет об изменениях в "Правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений", которые утвердили в 2014 году. Отмечается, что ведомство хочет дополнить список нарушений, при которых кандидат получит недопуск к экзаменам. Так, новым пунктом в перечне может стать использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры и другой персональной электроники во время экзамена, пишет ТАСС.

Правоприменительная практика свидетельствует о росте случаев использования кандидатами скрытых технических средств для получения помощи извне. В связи с этим определеяется основание для отмены результатов экзаменов. Также устанавливается срок, по истечении которого кандидата допустят до пересдачи.

Также МВД предлагает сократить срок сдачи практического экзамена с 180 до 60 дней. Кроме того, поправки предполагают замену бумажной справки о состоянии здоровья электронной версией. Таким образом кандидаты смогут не предоставлять медицинские заключения в бумажном виде, если сведения о них есть в специальном реестре, который ведут МВД и Минздрав.