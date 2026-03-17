Водитель подал жалобу в КС из-за начисления миллионного утильсбора

12:54 17.03.2026

Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу водителя, которому Московская таможня начислила утилизационный сбор почти в 1,3 млн рублей вместо льготных 5200 рублей за автомобиль, ввезенный из Киргизии, сообщают «Ведомости».

Заявитель считает, что нормы постановления правительства № 1291 нарушают несколько статей Конституции, а именно: принцип равенства перед законом, право собственности, принцип соразмерности ограничений прав и запрет обратной силы законов, ухудшающих положение налогоплательщиков.

Как следует из жалобы, договор на покупку автомобиля Kia Mohave 2020 года с объемом двигателя 3 л был заключен в октябре 2023 года — до принятия изменений в постановление правительства № 1291. Машина поступила в Россию в конце года, а необходимые документы оформили уже в феврале 2024-го. После этого таможня начислила сбор по полной ставке.

Водитель настаивает, что ввозил автомобиль для личного пользования и должен был заплатить по льготному коэффициенту. Он также указал, что новые правила не должны применяться к сделке, заключенной до их введения.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) заявили «Ведомостям», что в законодательстве о расчете и уплате утильсбора ни в действующей, ни в предшествующих редакциях не было указано, что ввоз автомобиля в РФ физлицом является единственным основанием для получения и сохранения «льготного» коэффициента. Он может быть изменен, если нарушены условия ввоза, например, если автомобиль используется в коммерческих целях или ввозится неоднократно.

По словам юристов, правила действительно менялись в период доставки автомобиля, в том числе вводились дополнительные требования к срокам оформления документов. Поскольку заявитель не уложился в эти сроки, суды ранее отказали ему в льготе и признали начисление полной суммы законным.

Теперь Конституционный суд должен оценить, допустимо ли применение новых норм к данной ситуации.