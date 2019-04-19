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Группа ГАЗ Дерипаски просит помощи у государства в размере 30 млрд руб.

08:56 19.04.2019
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Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит помощи у государства в размере почти 30 млрд руб., угрожая дефолтом и падением производства на 40% уже во втором полугодии.

Гендиректор группы ГАЗ Вадим Сорокин направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки, пишет "Коммерсант". Без этих средств концерн, находящийся под санкциями США, видит риск дефолта и негативных социально-экономических последствий. В компании жалуются, что из-за последствий санкций были вынуждены увеличить кредитный портфель в 2018 году на 20,7 млрд руб., до 73,6 млрд руб., а оборотный капитал — на 24,7 млрд руб. По итогам года отрицательный денежный поток составил 11,3 млрд руб., таким образом, ГАЗ потратил на увеличение оборотного капитала все собственные средства, включая полученную прибыль.

Компания видит риски того, что во втором полугодии действие санкций приведет к снижению производства на 40%, что в совокупности с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель (700 млн руб. в месяц банковских процентов).

ГАЗ хочет направить средства господдержки на субсидирование процентной ставки по кредитам, увеличив портфель таких субсидированных кредитов вдвое, до 66,6 млрд руб., из-за невозможности обслуживать его в условиях санкций (они вынуждают группу занимать на внутреннем рынке по более высоким ставкам). Это потребует из бюджета 2,14 млрд руб. в 2019 году, еще 2,74 млрд руб. в 2020 году и 4,64 млрд руб. в 2021 году.

В аппарате Дмитрия Козака изданию сообщили, что с учетом социальной значимости предприятия такие обращения "тщательно рассматриваются" и решений пока не принято. 

Темы: Экономика
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Комментарии читателей
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19.04.2019, 19:45
Гость: Игорь Сорин

Очень трогательно, но расскажите также и о том, что у старика Якова нашли в его сейфе, когда в 1934 году все же решили этот сейф вскрыть.
19.04.2019, 19:42
Гость: Евгений В

Это все преступления властной элиты. Очень надеюсь и верю, что наступит время когда ей придется ответить за все эти преступления, за торговлю страной и издевательства над народом.
19.04.2019, 19:42
Гость: Иван

Что за идиотизм и бред? Какая помощь частным лицам в вопиющих размерах? Есть по законам соцзащиты в размерах одного МРОТ и все. Во всех здравых смыслах это может быть только национализация с выкупом, да в настоящем случае еще и с таким огромным.
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