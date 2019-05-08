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Банк России перевел свои активы из США в Китай

11:48 8.05.2019
Центральный Банк РФ
© KM.RU, Алексей Белкин
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ЦБ РФ по итогам прошлого года резко изменил географическое распределение своих активов в иностранной валюте и золоте.

В частности, доля американских активов упала с 29,9% от всех резервов Банка России до 9,7%, говорится в годовом отчете регулятора. В то же время резко выросли китайские и японские активы - с 2,6 до 14,1% и с 1,5 до 7,5% соответственно.

В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.

Также регулятор вдвое снизил долю своих активов в долларах США - с 45,8 до 22,7% от рыночной стоимости. Вместе с этим доля активов в юанях выросла с 2,8 до 14,2%, в евро - с 21,7 до 31,7%, в золоте - с 17,2 до 18,1%, сообщает РБК.

В ноябре 2018 года The Wall Street Journal, ссылаясь на данные ЦБ, сообщила, что России удалось ослабить влияние доллара в своей экономике.

К таким выводам издание пришло, исходя из нескольких показателей: во-первых, доля доходов от экспорта в долларах снизилась во втором квартале 2018 года до 68% - против 80% в 2013 году. Во-вторых, в сентябре сократилась доля вкладов частных лиц и компаний в иностранных валютах в российских банках - сейчас 26%, два года назад - 37%.

Наконец, еще одним доводом стало то, что в двусторонней торговле между Россией и Китаем увеличились расчеты в рублях и юанях – за четыре года доля таких расчетов выросла в четыре раза. Однако все равно цифра невелика - 19%.

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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08.05.2019, 22:17
Гость: Алекс Дорф

Даун, это не Россия скитается, а твои соплеменники. Уже не знают, куда выкачанное из России бабло рассовать. Погляди на себя. Разве ты не такой же пейсатый скиталец по миру. У тебя бабла мало, поэтому приткнулся где-то в Европе. А если бы наворовал сотни миллиардов, также бы носился с наворованными (не своими) активами, как и любой вор.
08.05.2019, 22:13
Гость: Skeptik

Оккупанты прячут краденое от народа
08.05.2019, 20:11
Гость: працельс

а чё бы ему свои авктивы дома не хранить?)))
может потому что это активы не россии, а банка?))))
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