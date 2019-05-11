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Лукашенко обвинил Россию в ущербе на «сотни миллионов» от «грязной» нефти

16:33 11.05.2019
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил сумму ущерба, которую понесли белорусские предприятия от попадания грязной нефти в трубопровод «Дружба», в сотни миллионов долларов. 

Президент Белоруссии отметил, что именно об этой сумме часто говорят журналисты, когда оценивают потери белорусской экономики. «Журналисты часто эту сумму называют, они недалеки от истины», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии пояснил, что при оценке суммы ущерба будут учитываться сразу несколько факторов. «Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах — насосы на самих станциях и все прочее, — и на НПЗ. Два нефтеперерабатывающих завода, особенно Мозырский, больше, чем Новополоцкий, были загрязнены. И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Я не говорю уже о том, что Новополоцкий завод работал наполовину, Мозырский — простаивал, на треть работал, мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит — мы огромные деньги потеряли», — приводит его слова РБК.

Столь высокий ущерб Лукашенко обосновал тем, что загрязненная нефть вызывала очень сильную коррозию: «За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4–5 мм, как говорят специалисты, съедает».

Причиной аварии Лукашенко назвал «расхлябанность и разболтанность на территории России». При этом, как полагает президент Белоруссии, Владимир Путин «понимает, что ущерб надо компенсировать». Точная сумма ущерба будет установлена после проверки на НПЗ, добавил он.

Концерн «Белнефтехим» 19 апреля сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по трубопроводу «Дружба». В результате ряд стран прекратили транзит и переработку российской нефти, в том числе и сама Белоруссия. 

Темы: Отношения России и Белоруссии, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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11.05.2019, 22:54
Гость: ыв

товар должен быть надлежащего качества а в остальном гонит
11.05.2019, 22:14
Гость: оффигеть

Да, как знать,есть тут политика или нет..
11.05.2019, 22:13
Гость: оффигеть

«За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4–5 мм, как говорят специалисты, съедает»."-в длину или толщину,не уточнил говорящий!Это ж сколько надо кислоты,чтобы она сожрала такое количество металла?Тем не менее задача не сложная,диаметр трубы известен,удельный вес и объем съеденного металла позволяет определить массу.Вопрос так сколько нужно кислоты,чтобы его сожрать?А, зная общую толщину трубы,то можно определить сколько недель продержится Президент.
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