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Россиянам предрекли рост доходов на 3% к 2020 году

10:31 17.05.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Аналитики прогнозируют в 2020 году увеличение доходов населения России от 1 до 3%. Как сообщили «Известия» со ссылкой на прогноз Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, реальные располагаемые доходы населения в 2020 году увеличатся на 2,9%.

В Минэкономразвития с экспертами из ИНП не согласны. Там назвали цифру 1,5%. Прогноз такой пессимистичный из-за ожидаемого замедления темпов роста российской экономики.

Заместитель директора ИНП РАН Александр Широв рассказал изданию, что причиной роста доходов сограждан станет частный сектор, где будут увеличиваться заработные платы, а также повышение пенсий на одну тысячу рублей ежегодно до 2024 года.

В издании отметили, что в начале 2000-х доход россиян ежегодно увеличивался на 10%, но потом наступил кризис.

Эксперт «БКС Брокер» Нарек Авакян рассказал «Известиям», что в 2019 году рост доходов населения в лучшем случае будет нулевым, а в будущем году не превысит 1%.

С Авакяном солидарен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Он считает, что повысить уровень жизни россиян могла бы помощь малому бизнесу (либерализация законодательства и контроля), а также налоговая амнистия и повышение производительности труда через создание специальных высокопроизводительных рабочих мест.

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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17.05.2019, 18:13
Гость: Аркадий

При неконтролируемом росте цен, эти 3 % даже не прибавка.
17.05.2019, 18:01
Гость: ДФМН

Завидовать нехорошо! Если бы ты работал, как Сечин, то и зарабатывал столько же!
\ В «Норильском никеле» топ-менеджеры получают самые большие премии.
В состав Норильлага входили отдельные лагерные пункты (ОЛПы), лагерные пункты (л/п), лагерные отделения (л/о), командировки, подкомандировки. Число их часто менялось, исходя из нужд производства. Ряд подразделений Норильлага располагался на большом удалении от Норильска. Самым удаленным из них был сельскохозяйственный лагпункт в д. Ильичево, южнее Шушенского. В Красноярске постоянно действовало 8 л/о (погрузка грузов для отправки их в Норильск). Лагпункты были в совхозе «Таежный» (Сухобузимский район), в Подтесово, Маклаково, Курейке. Заключенные Норильлага строили Сталинский пантеон в Курейке.
17.05.2019, 17:39
Гость: Андрей

Хотелось бы уточнить, каков будет рост расходов, поскольку если уровень расходов повысится на 30 процентов, то рост доходов на 3 процента будет радовать мало кого, кроме членов правительства, которые о расходах как-то забыли.
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