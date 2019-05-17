Россиянам предрекли рост доходов на 3% к 2020 году

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Аналитики прогнозируют в 2020 году увеличение доходов населения России от 1 до 3%. Как сообщили «Известия» со ссылкой на прогноз Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, реальные располагаемые доходы населения в 2020 году увеличатся на 2,9%.

В Минэкономразвития с экспертами из ИНП не согласны. Там назвали цифру 1,5%. Прогноз такой пессимистичный из-за ожидаемого замедления темпов роста российской экономики.

Заместитель директора ИНП РАН Александр Широв рассказал изданию, что причиной роста доходов сограждан станет частный сектор, где будут увеличиваться заработные платы, а также повышение пенсий на одну тысячу рублей ежегодно до 2024 года.

В издании отметили, что в начале 2000-х доход россиян ежегодно увеличивался на 10%, но потом наступил кризис.

Эксперт «БКС Брокер» Нарек Авакян рассказал «Известиям», что в 2019 году рост доходов населения в лучшем случае будет нулевым, а в будущем году не превысит 1%.

С Авакяном солидарен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Он считает, что повысить уровень жизни россиян могла бы помощь малому бизнесу (либерализация законодательства и контроля), а также налоговая амнистия и повышение производительности труда через создание специальных высокопроизводительных рабочих мест.