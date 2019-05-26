Орешкин призвал сократить потребление и соцподдержку ради светлого будущего

23:24

На проходившем в Москве Втором Столыпинском форуме министр экономического развития России Максим Орешкин призвал россиян пожертвовать своим настоящим ради «светлого» будущего.

Глава Минэкономразвития привел в пример Китай, где, по его словам, это уже сделано. В частности, Орешкин заявил, что необходимо «сократить потребление и социальную поддержку населения ради будущего экономики».

«Так исторически сложилось, что объём ресурсов, который Китай тратит на пенсии, был очень низкий, это осознанная политика. Люди в сельской местности раньше не получали пенсии», - приводит слова главы МЭР МК. - Так они могут тратить больше денег на ВВП и инвестиционные расходы».

Максим Орешкин говорит о снижении социальной ответственности государства перед россиянами, при этом умалчивая о том, что в Китае самые бедные платят лишь 3% от своих доходов, а самые богатые отдают государству 45%.

Ставка НДС для малого и среднего бизнеса в Китае составляет 3%, льготные категории налогоплательщиков (реализация сельскохозяйственной продукции первичной переработки; сельскохозяйственной техники, удобрений и кормов; печатных, электронных и аудиовизуальных материалов; пищевой соли; подача топлива, газа, воды) платят НДС по ставке 13%, а для компаний, реализующих товары, полученные в результате комплексного использования ресурсов и экспортеров, действует нулевая ставка НДС, отмечает ИА REX.