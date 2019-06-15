В России участились случаи выдачи кредитов неработающим подросткам

23:07

В последнее время в России набирает обороты практика выдачи кредитных карт неработающим заемщикам в возрасте 18 лет на крупные суммы - до 200 тыс. руб., пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Как правило, среди таких клиентов те, у кого уже были детские и подростковые дебетовые карты (расходы по ним контролируются родителями). Как только им исполняется 18 лет, банки предлагают им получить кредитную карту. При этом обслуживание этих кредитов ложится на плечи родителей, на чьем иждивении находится подросток.

Кредитные карты для 18-летних предлагают Тинькофф-банк, Почта-банк, Qiwi-банк по карте «Совесть», «Восточный», Кредит Европа банк, ХКФ-банк, Альфа-банк. В большинстве перечисленных банков кредитку можно получить лишь по подтвержденному доходу. В Тинькофф-банке и Qiwi-банке доход подтверждать не нужно.