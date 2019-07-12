Visa и MasterCard могут уйти из России из-за нового законопроекта

10:40

Новые поправки к закону «О национальной платежной системе» могут привести к тому, что международные платежные системы (МПС) уйдут из России. В частности, речь идет о Visa и MasterCard. Госдума рассмотрит новые положения 23 июля.

Как написала газета «Коммерсант», цель новой редакции — поддержка в России беспрерывности карточных платежей. Иными словами это значит, что российским «дочкам» международных платежных систем запретят останавливать проведение расчетов по картам банков, которые попали под санкции.

Под новые требования попадут все крупные зарубежные системы. На исполнения поправок им дадут примерно полгода. Если правила будут нарушены и произойдет приостановка расчетов какой-нибудь финансовой организации из-за санкций, то такая система может получить запрет на работу в РФ.

Некоторые эксперты в разговоре с изданием заявили, что новые условия юридически невыполнимы для международных платежных систем. Таким образом системы, по мнению специалистов, будут вынуждены уйти с российского рынка. Это может грозить тем, что карты российских банков не будут принимать за границей, а в России не будут работать карты зарубежных финансовых организаций.