Борис Минц пожаловался, что ему не хватает на жизнь £10 000 в неделю

21:01

Бывший участник списка Forbes Борис Минц пожаловался Высокому суду Лондона, что на повседневные расходы ему требуется больше £10 000 в неделю. Именно такую сумму он имеет право тратить по решению британского суда.

Кроме того, бизнесмен считает, что на него и его семью оказывается давление, пишет Forbes.

«В то время как расходы в £10 000 в неделю значительная сумма для обычного человека, она не достаточна для того, чтобы покрыть ежедневные расходы ответчиков». Так семья Бориса Минца, владельца О1 Group и бывшего акционера НПФ «Будущее», просила Лондонский суд увеличить сумму, которую им разрешено тратить после того, как Лондонский суд арестовал ее активы на $572 млн по иску Банка непрофильных активов «Траст».

В жалобе семья Минцев перечисляет сложности и проблемы, которые возникли в результате ареста. В том числе, апеллируют к сумме, оставленной им на жизнь — это £10 000. «Целью ареста активов не является заставить ответчиков жить в стесненных обстоятельствах или быть неспособными выполнить обязательства перед третьими лицами», — говорится в жалобе.

Среди проблем, возникших из-за заморозки активов, Минц и его сыновья упоминают сложности с проведением платежей, возникшие у четырех отелей в Лондоне, принадлежащих им.

В октябре 2018 года РБК писал со ссылкой на британский реестр юридических лиц, что семья Бориса Минца приобрела спа-отель DoubleTree by Hilton Cheltenham в Великобритании в 150 км от Лондона. Кроме того, были заморожены счета управляющей компании EG