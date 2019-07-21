]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Борис Минц пожаловался, что ему не хватает на жизнь £10 000 в неделю

21:01 21.07.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org

Бывший участник списка Forbes Борис Минц пожаловался Высокому суду Лондона, что на повседневные расходы ему требуется больше £10 000 в неделю.  Именно такую сумму он имеет право тратить по решению британского суда.

Кроме того, бизнесмен считает, что на него и его семью оказывается давление, пишет Forbes.

«В то время как расходы в £10 000 в неделю значительная сумма для обычного человека, она не достаточна для того, чтобы покрыть ежедневные расходы ответчиков». Так семья Бориса Минца, владельца О1 Group и бывшего акционера НПФ «Будущее», просила Лондонский суд увеличить сумму, которую им разрешено тратить после того, как Лондонский суд арестовал ее активы на $572 млн по иску Банка непрофильных активов «Траст». 

В жалобе семья Минцев перечисляет сложности и проблемы, которые возникли в результате ареста. В том числе, апеллируют к сумме, оставленной им на жизнь — это £10 000. «Целью ареста активов не является заставить ответчиков жить в стесненных обстоятельствах или быть неспособными выполнить обязательства перед третьими лицами», — говорится в жалобе.

Среди проблем, возникших из-за заморозки активов, Минц и его сыновья упоминают сложности с проведением платежей, возникшие у четырех отелей в Лондоне, принадлежащих им.

В октябре 2018 года РБК писал со ссылкой на британский реестр юридических лиц, что семья Бориса Минца приобрела спа-отель DoubleTree by Hilton Cheltenham в Великобритании в 150 км от Лондона. Кроме того, были заморожены счета управляющей компании EG

Темы: Бизнес и предпринимательство в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.07.2019, 23:45
Гость: Skeptik

Настоящее лицо патриота Путинца
Пенсионные фонды мнца возможны только при Путине
21.07.2019, 23:34
Гость: личный опыт

в стране победившей либерастии уже ни чему не удивляюсь.
21.07.2019, 23:17
Гость: Не оскудеет рука дающего

Вот получу пенсию, а куда перечислять не знаю. Неполная статья какая-то.
Все комментарии (8)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.