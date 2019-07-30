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ЦБ зафиксировал «уникальный» провал инвестиций в экономику России

22:00 30.07.2019
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Российская экономика столкнулась с новым сокращением инвестиционной активности, пишет Finanz.ru со ссылкой на сообщение ЦБ РФ.

После стагнации в январе-марте (+0,5%) объем инвестиций в основной капитал по итогам второго квартала сократился на 1,3-1,8%. При этом процесс идет по нарастающей: так, в июне инвестиционный спад был зафиксирован не только в годовом выражении, но и относительно мая (с корректировкой на сезонность).

Главная причина - снижение государственных инвестиций, отмечает ЦБ: в первом квартале капитальные расходы бюджетной системы рухнули на 19,4%, а в апреле-мае - на 11,8%.

Ситуация с инвестициями в российскую экономику является в своем роде «уникальной», констатирует главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой: деньги есть и у бюджета, и у крупных корпораций, но вкладывать в развитие не спешат ни бизнес, ни государство. Подняв НДС и пенсионный возраст и увеличив доходы бюджета на 15% год к году, Минфин к концу июня накопил 1,6 триллиона рублей профицита и почти 10 триллионов рублей свободных остатков (включая средства ФНБ).

Доналоговая прибыль корпоративного сектора за январь-май подскочила на 36,5%, а ее доля в ВВП превысила 15%. Это уровень, который последний раз наблюдался в 2008 году, и при таких показателях инвестиции росли на 10% в год больше, отмечает Полевой.

Темы: Проблемы инвесторов и инвестиций, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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31.07.2019, 00:03
Гость: IgS

да что вы? буржуи денег на стырить пересдали дать? А те что в стране стырили отдавать неохота? А придется. И лучше по-хорошему....
30.07.2019, 23:51
Гость: Путник

Ситуация в стране такова, что выгодней выводить деньги из экономики, чем в неё вкладывать. Это ясно давно и практически всем, кроме ЦБ.
30.07.2019, 22:56
Гость: гость

Видимо, "лишние" деньги готовятся к вывозу за рубеж после 24 года.
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