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Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций против России

08:03 2.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за инцидент с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери, пишет "Интерфакс" ссо ссылкой на американские СМИ.

Подробности указа пока не приводятся.

Ранее в комитете Палаты представителей США по иностранным делам призвали президента США Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери.

"Мы призываем вас немедленно предпринять меры, чтобы привести Россию к ответственности за грубое применение химического оружия в Европе", - говорится в совместном письме главы комитета, демократа Элиота Энгела и старшего республиканца в этом комитете Майкла Маккола от 25 июля 2019 года.

В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Бывший британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Впоследствии Госдеп США принял решение о введении 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипалей". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона № 12851 от 1994 года.

В соответствии с законом, санкции вводят в два этапа. Второй этап санкций должен применяться, если в течение трех месяцев Россия не представит, по мнению администрации США, "надежных заверений" об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН. 

Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.

Президент России Владимир Путин между тем заявлял, что санкции США в отношении Москвы являются бессмысленными и контрпродуктивными, и выражал надежду, что в Вашингтоне осознают бесперспективность такой политики.

Темы: Дело Сергея Скрипаля, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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02.08.2019, 10:48
Гость: славянин

Браво американскому националисту Трампу.
Выгоняй троцкистов-космополитов и лже-либералов из Кремля.
Сталин не сумел, может что-то получится у теюя Трампушка.
02.08.2019, 10:22
Гость: Nik

Когда будут подробности, тогда и пишите. Нехрен народ будоражить впустую.
02.08.2019, 09:46
Гость: гнус

Пиндосы последовательны в своей политике "давления" "кнутом и пряником" !В Кремле также,но она отличается иллюзиями и лицемерием "по всем пунктам".Слабого всегда бьют, тем более всегда желавшего быть "своим" у "друзей и партнеров".
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