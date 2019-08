Белый дом приступил к подготовке к рецессии в США

09:52

Белый дом начал разрабатывать меры для ускорения роста экономики США, чтобы не допустить рецессии.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на газеты The New York Times и The Washington Post.

Среди обсуждаемых вариантов - снижение налога на зарплату, а также отмена некоторых введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин. В администрации президента уже подготовили предложения о снижении налогов, которое позволит «разогнать» экономику, увеличив зарплаты.

Как отмечает издание, во времена президентства Барака Обамы, подобные меры применяли в период с 2011 по 2012 год, чтобы стимулировать рост экономики после завершившейся в 2009 году рецессии. Речь идет о налоге 6,2% от заработной платы. Эта сумма используется для финансирования программ социального обеспечения. В прошлый раз ставку по нему снизили до 4,2%.

При этом в официальном заявлении Белого дома говорилось, что снижение налогов для граждан обсуждается, но налог на зарплату пока не рассматривается.

Трамп ранее заявлял, что экономика США «очень сильна», несмотря на решения ФРС (за годы правления Трампа ставки ФРС неоднократно поднимали). По его мнению, демократы хотят, чтобы она была плохой ради целей, связанных с выборами президента в 2020 году. «Очень эгоистично! Наш доллар так силен, что, к сожалению, ранит другие части мира», - написал он в Twitter, добавив, что ставку ФРС стоит снизить по меньшей мере на 100 базисных пунктов. «Если бы это произошло, наша экономика была бы еще лучше, а мировая экономика была бы значительно и быстро улучшена», - отметил Трамп.