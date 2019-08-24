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Deutsche Bank заплатит штраф за прием на работу дочери чиновника из РФ

20:42 24.08.2019
Фото с сайта texnews.ru
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Deutsche Bank выплатит более 16 млн долларов штрафа после обвинений в найме на работу родственников российских и китайских чиновников в обход собственных жестких требований ради получения различных выгод. По данным американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), нарушения совершались в 2009-2012 годах.

SEC упоминает о пяти случаях подобного трудоустройства. В двух случаях речь идет о дочери неназванного замминистра российского правительства и сыне топ-менеджера некой госкомпании. Так, в 2009 году замминистра попросил руководителя офиса Deutsche Bank в России устроить его дочь в офис в Москве, Лондоне или Нью-Йорке, пишет Newsru.com.

Девушку взяли стажером в московский офис Deutsche Bank, посулив в будущем постоянную работу в Лондоне. Однако через четыре месяца банк так и не получил от российских властей контракт, на который рассчитывал. В итоге дочь чиновника перевели в Лондон, и через 10 дней после этого Deutsche Bank получил подписанное отцом девушки предложение, связанное с выпуском еврооблигаций на сумму 2 млрд евро.

"Ведомости" предположили, что речь может идти о дочери бывшего заместителя министра финансов Дмитрия Панкина Елене Архангельской. Кроме того, Deutsche Bank незаконно оформил как деловые расходы на поездку директора российского офиса банка и его супруги на отдых с российским замминистра и его семьей.

Что касается сына топ-менеджера, то он показал столь плохие результаты, что его уволили. По данным SEC молодой человек недолго проработал в московском офисе Deutsche Bank и в 2010 году попросил о переводе в Лондон. Из-за высокого положения его отца банк устроил переезд, но уже через два месяца после этого отдел кадров потребовал исключить работника из лондонской программы, так как он прогуливал работу, обманывал на экзамене и стал "обузой для программы, не говоря уже о банке".

Такие же практики Deutsche Bank, по данным SEC, предпринимал и в отношении граждан Китая. 

Темы: Борьба с коррупцией в мире, Банки в мире
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Комментарии читателей
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25.08.2019, 01:40
Гость: Херувимский и Серафимский.

Все ж
Елена Архангельская звучит приятнее,чем
Елена Волк.
25.08.2019, 00:52
Гость: pok

Ржи!"смех без причины-признак дурачины"-народная примета.
25.08.2019, 00:25
Гость: Питон

То что твориться в РФ когда своих отпрысков или любовниц сразу назначают на высокие должность в правительстве или компаниях это полный абсурд, у них нет для этого мозгов, опыта и образования. В одной зарубежной фирме, владелец свою дочь студентку на лето во время каникул устраивал в свою фирму помощницей секретаря сидеть на входе в фирму, чтобы набиралась опыта, это её уровень по опыту и образованию не выше. Он явно переживает за свое дело и на руководящие должности набирает только толковых и опытных сотрудников, а не тупых родственников или детей, как в России, они все топ менеджеры с огромными зарплатами, а по существу нули, только гонора хоть отбавляй, поэтому все ракеты и самолеты падают и взрываются.
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