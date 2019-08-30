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Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

14:53 30.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Российские предприятия - переработчики вторсырья стали покупать больше пластиковых отходов за рубежом. В прошлом году импорт составил более $20 млн - на 32% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные таможенной статистики.

Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, мусорной реформы. Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется. Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей.

Одновременно растут продажи за рубеж макулатуры, несмотря на дефицит этого вторсырья на внутреннем рынке, сообщает РБК.

В 2018 году, по данным Росприроднадзора, в России образовалось 7,2 млрд т. отходов производства и потребления - на 14% больше, чем годом ранее. Главным образом это отходы от добычи полезных ископаемых (94%). 

При этом пластиковых отходов каждый год образуется порядка 3 млн т, а перерабатывается не более 12% из них. Что касается твердых коммунальных отходов (ТКО), то их ежегодный объем составляет 70 млн т, из которых на переработку идет только 5 млн т - остальное отправляется на полигоны или сжигается.

Темы: Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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30.08.2019, 23:40
Гость: Жека

Почему превращается. Вы, товарищ, лжете! Превратилась
30.08.2019, 22:10
Гость: Нет, Гозман, нет

Уже написаны тысячи и тысячи статей, комментариев на тему какая плохая власть в РФ. Антинародная, оккупационная и тд. Это всё так и есть. Но что же делать простым русским жителям РФ? В РФ нет ни одной политической силы, политического деятеля которые вызывают доверие и не вызывают рвотный рефлекс. Всё разгромлено, уничтожено и опошлено. Примыкать к Навальному нельзя. Там такая же камарилья как и Путин с компанией.
Надо помогать людям в Шиесе. Это народный протест. Протест русских. Протест с понятными целями. Как помогать написано на многих ресурсах. Я пока туда не ездил. Далековато. Перевожу по 3-4 тысячи рублей в месяц людям которые там несут вахту. Если 50 тысяч человек будет переводить по 1000 рублей это будет 50 млн рублей в месяц. Какая то да помощь защитникам Шиеса. Они герои.
30.08.2019, 21:36
Гость: Духан

ну так откройте у себя дома общественный туалет, если денег не хватает, заодно решите проблему отсутствия этих туалетов на улицах российских городов...можно брать плату валютой. Интересно как гости РФ эту проблему решают?
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