Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

14:53

Российские предприятия - переработчики вторсырья стали покупать больше пластиковых отходов за рубежом. В прошлом году импорт составил более $20 млн - на 32% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные таможенной статистики.

Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, мусорной реформы. Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется. Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей.

Одновременно растут продажи за рубеж макулатуры, несмотря на дефицит этого вторсырья на внутреннем рынке, сообщает РБК.

В 2018 году, по данным Росприроднадзора, в России образовалось 7,2 млрд т. отходов производства и потребления - на 14% больше, чем годом ранее. Главным образом это отходы от добычи полезных ископаемых (94%).

При этом пластиковых отходов каждый год образуется порядка 3 млн т, а перерабатывается не более 12% из них. Что касается твердых коммунальных отходов (ТКО), то их ежегодный объем составляет 70 млн т, из которых на переработку идет только 5 млн т - остальное отправляется на полигоны или сжигается.