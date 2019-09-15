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Цены на нефть могут резко вырасти после атак на саудовские нефтяные заводы

19:49 15.09.2019
Фото с официального сайта Saudi Aramco
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После атаки дронов на два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco, один из которых является крупнейшим в мире, цены на нефть могут вырасти на $5-10 за баррель, предсказывают аналитики рынка, опрошенные агентством Reuters.

По мнению некоторых экспертов, если проблему с поставками не удастся решить в кратчайший период, цена за баррель нефти может подскочить и до $100, пишет "Коммерсант".

Сам Эр-Рияд признал снижение добычи нефти на 50% после атак, что составляет примерно 5% мирового предложения. Поэтому от сроков по восстановлению работы этих НПЗ зависит, как сильно увеличится мировая цена на нефть. На полное восстановление добычи могут уйти недели, считают эксперты.

14 сентября на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии были совершены атаки беспилотников, ответственность за которые взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В США заявили, что за атаками стоит Иран.

Темы: Саудовская Аравия, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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15.09.2019, 21:49
Гость: Поручик

Эти атаки явно не последние, а только начало, война с Именном еще не скоро закончится, а с Ираном скоро начнется, поэтому подобные атаки явно последуют тем более что они были успешные. Если штаты на Иран нападут то он уже ракетами врежет не только по их базам а и по всем нефтепромыслам саудитов.
15.09.2019, 21:38
Гость: Питон

В кремле также сильно обеспокоены атаками на НПЗ саудитов в том плане что это может негативно отразиться на их частном нефтяном бизнесе, внести нервозность и не стабильность на рынке и как бы им не потерять свои бабки. Они контракты заключали в расчете еще на старые цены по $60 за бочку а цены взлетят до $100 и кремль окажется в пролете. Польша или Батька им в морду ткнут контракт а там цена стоит 60 на следующий год и пройдётся скрепя зубами от злости но выполнять или опять какую-нибудь дрянь им в трубу налить.
15.09.2019, 20:42
Гость: blog2038,.

"Цены на нефть могут резко вырасти после атак на саудовские нефтяные заводы" - очень хорошо, у меня куча акций компаний добывающих шельфовую нефть.
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