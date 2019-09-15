Цены на нефть могут резко вырасти после атак на саудовские нефтяные заводы

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После атаки дронов на два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco, один из которых является крупнейшим в мире, цены на нефть могут вырасти на $5-10 за баррель, предсказывают аналитики рынка, опрошенные агентством Reuters.

По мнению некоторых экспертов, если проблему с поставками не удастся решить в кратчайший период, цена за баррель нефти может подскочить и до $100, пишет "Коммерсант".

Сам Эр-Рияд признал снижение добычи нефти на 50% после атак, что составляет примерно 5% мирового предложения. Поэтому от сроков по восстановлению работы этих НПЗ зависит, как сильно увеличится мировая цена на нефть. На полное восстановление добычи могут уйти недели, считают эксперты.

14 сентября на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии были совершены атаки беспилотников, ответственность за которые взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В США заявили, что за атаками стоит Иран.