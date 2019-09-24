Центробанк рассматривает введение отрицательных ставок по валютным вкладам

18:05

Центробанк получил от нескольких крупных банков предложение, в котором учреждения просят предоставить им возможность устанавливать по валютным вкладам отрицательные процентные ставки.

Елизавета Данилова, глава департамента финансовой стабильности регулятора, заявила, что Центробанк уже изучает эту возможность, но это требует достаточно существенных изменений в российском законодательстве. «Мы изучаем масштаб проблемы, насколько она критична, насколько это требуется», - цитирует Интерфакс Данилову.

По ее словам, банки столкнулись с тем, что у них растут привлеченные средства, а размещать их они вынуждены в иностранных банках за границей с ущербом для себя.