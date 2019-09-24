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Центробанк рассматривает введение отрицательных ставок по валютным вкладам

18:05 24.09.2019
Центробанк
© KM.RU, Алексей Белкин
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Центробанк получил от нескольких крупных банков предложение, в котором учреждения просят предоставить им возможность устанавливать по валютным вкладам отрицательные процентные ставки.

Елизавета Данилова, глава департамента финансовой стабильности регулятора, заявила, что Центробанк уже изучает эту возможность, но это требует достаточно существенных изменений в российском законодательстве. «Мы изучаем масштаб проблемы, насколько она критична, насколько это требуется», - цитирует Интерфакс Данилову.

По ее словам, банки столкнулись с тем, что у них растут привлеченные средства, а размещать их они вынуждены в иностранных банках за границей с ущербом для себя.

Темы: Банки в России, Вклады физических лиц в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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24.09.2019, 23:28
Гость: Олег

От отрицательного роста экономики к отрицательным процентным ставкам. Мир кривых зеркал.
24.09.2019, 20:37
Гость: gvozd

на самом деле, обвал уже начался.
что значит отрицательная ставка?
это значит что банк не возвращает долг в полном обьеме - это дефолт называется..
уже полно правительств выпустивших облигации с отрицательной ставкой - это дефолт государства по долгам.
однако людям так усиленно испражняются в мозги, что масса тупо неосознает происходящее.
24.09.2019, 20:19
Гость: Рустем

Ну вот, видите как всё здорово. Теперь те кто оказался поумней и своевременно обменял рубли на деньги и положил в банк, на чёрный день, будут вынуждены в ущерб себе проделать обратно или снять налом. Вот тут раздолье на грабёж (от запрета на валюту до курса в 150 рублей) одним словом гробовые государство все равно отнимет.
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