В России назвали «субъективную границу» бедности

16:18

Исследование Левада-центра показало, что российская семья живет в бедности, если средний доход на одного человека не превышает 12 500 рублей. При этом 40% опрошенных рассказали, что их доходы ниже этой субъективной границы.

При этом указанная граница на 11,6% превышает установленный властями порог бедности (прожиточный минимум, 11 200 рублей), сообщает РБК.

Опрос также показал, что для нормального уровня жизни россиянам необходимо порядка 38 000 рублей на каждого члена семьи в месяц.

При этом опрошенных попросили назвать среднедушевой доход их семьи за прошлый месяц, и он оказался в 2,3 раза ниже оценки нормального дохода - 16 800 рублей. Всего 7% опрошенных получают нормальный в восприятии россиян доход.