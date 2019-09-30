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В России назвали «субъективную границу» бедности

16:18 30.09.2019
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Исследование Левада-центра показало, что российская семья живет в бедности, если средний доход на одного человека не превышает 12 500 рублей. При этом 40% опрошенных рассказали, что их доходы ниже этой субъективной границы.

При этом указанная граница на 11,6% превышает установленный властями порог бедности (прожиточный минимум, 11 200 рублей), сообщает РБК.

Опрос также показал, что для нормального уровня жизни россиянам необходимо порядка 38 000 рублей на каждого члена семьи в месяц.

При этом опрошенных попросили назвать среднедушевой доход их семьи за прошлый месяц, и он оказался в 2,3 раза ниже оценки нормального дохода - 16 800 рублей. Всего 7% опрошенных получают нормальный в восприятии россиян доход.

Темы: Зарплаты и пособия в России
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Комментарии читателей
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30.09.2019, 18:13
Гость: Евгений В

В РФ на сколько бы не поднимали порог бедности ни чего ни кому не светит, кроме чиновников и олигархии. Только количество бедных будет расти в связи с ростом цен. Бедный пенсионер получив 400 рублей прибавки, теряет уже тысячу. Тоже самое с бюджетниками и с наемными работниками в частных фирмах. Ползуче дорожает все и при этой социальной политике ни чего не измениться.
30.09.2019, 17:20
Гость: Простипутке

надо корыто а не страна и народ.
30.09.2019, 17:05
Гость: Влад

Либо идиоты в Левада-центре, либо народ такой же. Но во второе как-то не верится.
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