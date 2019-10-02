Россия возобновила поставки электроэнергии на Украину

23:20

"Интер РАО" - российский оператор экспорта и импорта электроэнергии - начала экспорт электроэнергии на Украину, поставки пока идут в пилотном режиме и по предоплате, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Внесенные Верховной радой поправки в законодательство разрешили импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе.

Киев импортировал электричество из-за дефицита собственного, однако в 2015-м отказался от этого, поскольку восполнил дефицит. Сейчас Украина испытывает проблемы с углем для ТЭС, вероятно, из-за ситуации в Донбассе, отмечает РБК со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

С 1 июля на Украине начал функционировать рынок электрической энергии. Запуск рынка - это обязательство Киева в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС и одно из условий программы сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году. Предполагалось, что за право поставлять энергию конечному потребителю будут бороться независимые поставщики, а цены на энергоресурсы будут зависеть от конкуренции среди них.