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Россия возобновила поставки электроэнергии на Украину

23:20 2.10.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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"Интер РАО" - российский оператор экспорта и импорта электроэнергии - начала экспорт электроэнергии на Украину, поставки пока идут в пилотном режиме и по предоплате, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Внесенные Верховной радой поправки в законодательство разрешили импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе. 

Киев импортировал электричество из-за дефицита собственного, однако в 2015-м отказался от этого, поскольку восполнил дефицит. Сейчас Украина испытывает проблемы с углем для ТЭС, вероятно, из-за ситуации в Донбассе, отмечает РБК со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

С 1 июля на Украине начал функционировать рынок электрической энергии. Запуск рынка - это обязательство Киева в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС и одно из условий программы сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году. Предполагалось, что за право поставлять энергию конечному потребителю будут бороться независимые поставщики, а цены на энергоресурсы будут зависеть от конкуренции среди них.

Темы: Россия, Украина, Электроэнергетика в мире, Электроэнергетика в России
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Комментарии читателей
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03.10.2019, 00:59
Гость: Чубайс

В Кремле и в Киеве хохлы одна армия против Русского народа
03.10.2019, 00:04
Гость: За то,

что эти гады вытворяют против нас, нужно вообще перекрыть и газ и нефть и электроэнергию.
Пусть попляшут польку-бабочку.
А то взяли моду: чуть что - продайте нам по-братски по дешевке.
Братовья нашлись.
03.10.2019, 00:04
Гость: Alexander der Große

Я не понЯл, у них что, чернобыльская станция загнулась? Или решили на рубильник ПОСАДИТЬ чюбайску(боюсь называть имя, срока не хочу). А как хорошо было бы, в камере и с рубильником!!!
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