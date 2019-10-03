Что такое апостиль и зачем он нужен?

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Апостиль — форма официального подтверждения документов для дальнейшего признания их юридической силы во всех странах Гаагского договора

Этот международный способ легализации документов был подписан 5 мая 1961 года в Гааге. С тех пор Гаагская конвенция открыта для всех х стран, желающих присоединиться. В 2002г. устав конвенции был обновлен.

Для чего нужно апостилирование документов?

Апостиль выступает в качестве штампа, подтверждающий подпись и печать ведомства выдавшего его. Без него документ априори не будет иметь юридической силы в другой стране. Также апостиль подтверждает подлинность документов старого образца. Соответственно, незаконное его использование будет считается прямым нарушением правовых норм, что повлечет за собой административную, либо уголовную ответственность.

Что содержит в себе текст апостиля.

Текст апостиля дублируется на двух языках: первый - из язык Конвенции, второй – национальный. В документе имеют место следующие реквизиты.

• Название страны, выдавшего апостиль;

• Название города, в котором проставлен апостиль;

• ФИО лица, подписавшего апостилированный документ;

• Указана должность лица, подписавшего;

• Наименование учреждения, штамп/ печать, скрепляющая документ;

• Дата документа и номер апостиля;

• Название органа, запечатлевшего апостиль на документе, его печать;

• Подпись должностного лица.

Страны-участницы Гаагской конвенции, каждая на своей территории принимают правила об упрощенном порядке подтверждения легализации документов.

Какие документы предназначены для скрепления апостилем?

1. нотариальные документы;

2. государственные штампы и отметки (о регистрации, визы и др.);

3. свидетельства административные, справки;

4. документация, выданная гос. Органами, документы из прокуратуры, в том числе судебные и исполнительные акты.

Где ставят Апостиль в Киеве?

Это компетенция специального отдела МИД, Мин. юстиции и министерства образования. Консульскую легализацию документов для стран-участниц Гаагского договора как правило можно оформить самостоятельно, но процесс будет не быстрым. Поэтому рекомендуется обращаться в специализированную организацию Апостиль Киев, где можно на любые документы проставить апостиль в короткие сроки.