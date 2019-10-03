Что такое апостиль и зачем он нужен?
Этот международный способ легализации документов был подписан 5 мая 1961 года в Гааге. С тех пор Гаагская конвенция открыта для всех х стран, желающих присоединиться. В 2002г. устав конвенции был обновлен.
Для чего нужно апостилирование документов?
Апостиль выступает в качестве штампа, подтверждающий подпись и печать ведомства выдавшего его. Без него документ априори не будет иметь юридической силы в другой стране. Также апостиль подтверждает подлинность документов старого образца. Соответственно, незаконное его использование будет считается прямым нарушением правовых норм, что повлечет за собой административную, либо уголовную ответственность.
Что содержит в себе текст апостиля.
Текст апостиля дублируется на двух языках: первый - из язык Конвенции, второй – национальный. В документе имеют место следующие реквизиты.
• Название страны, выдавшего апостиль;
• Название города, в котором проставлен апостиль;
• ФИО лица, подписавшего апостилированный документ;
• Указана должность лица, подписавшего;
• Наименование учреждения, штамп/ печать, скрепляющая документ;
• Дата документа и номер апостиля;
• Название органа, запечатлевшего апостиль на документе, его печать;
• Подпись должностного лица.
Страны-участницы Гаагской конвенции, каждая на своей территории принимают правила об упрощенном порядке подтверждения легализации документов.
Какие документы предназначены для скрепления апостилем?
1. нотариальные документы;
2. государственные штампы и отметки (о регистрации, визы и др.);
3. свидетельства административные, справки;
4. документация, выданная гос. Органами, документы из прокуратуры, в том числе судебные и исполнительные акты.
Где ставят Апостиль в Киеве?
Это компетенция специального отдела МИД, Мин. юстиции и министерства образования. Консульскую легализацию документов для стран-участниц Гаагского договора как правило можно оформить самостоятельно, но процесс будет не быстрым. Поэтому рекомендуется обращаться в специализированную организацию Апостиль Киев, где можно на любые документы проставить апостиль в короткие сроки.