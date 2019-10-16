Михаил Делягин: Бюджет на 2020-2022 годы полностью исключает развитие России

От изменения статистических систем, мы точно лучше жить не станем



Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Государственная Дума начала рассмотрение проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Его обсуждение в понедельник прошло в комитете по бюджету и налогам, а уже через неделю комитет должен представить свое заключение и проект постановления Госдумы.

Открывая заседание, председатель комитета Андрей Макаров отметил, что депутатов особенно беспокоят темпы экономического роста, так как от этого зависят вопросы борьбы с бедностью и повышения качества жизни людей.

«Нас, безусловно, волнуют такие показатели, как инфляция, потому мы видим, что прогноз инфляции и в бюджете, и в прогнозе, скажем, Центрального банка расходится между собой. Для нас это имеет особое значение не только с точки зрения угадывания той цифры, которая будет. Мы всегда рассматриваем инфляцию как цель, которая в значительной степени определяет размеры индексаций, то есть опять же непосредственно влияет на качество жизни», - заявил Андрей Макаров.

Свои заключения к рассматриваемому документу представили 12 ведущих экономических институтов страны, а также Счетная палата РФ. Ее аудиторы считают макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет на 2020-2022 годы, нереалистичным. Почти 300 страниц документа пестрят сотнями замечаний.

Критику вызвали все три варианта прогноза - базовый, целевой и консервативный. В заключении СП отмечается, что все варианты прогноза по своей сути являются целевыми, а отличаются только скоростью роста показателей для достижения целей.

В Счетной палате сомневаются в увеличении темпов роста экономики РФ до 3,1% ВВП к 2021 году.

«Сейчас прогноз темпа роста ВВП на 2020 год снижается до 1,7%, а вот в 2021 сохраняется на прежнем уровне - 3,1%. Прыжок с 1,7% темпов роста до 3,1% для нас является малообъяснимым. Мы пока сомневаемся в таком бурном росте. Сейчас потенциал роста экспертами оценивается на уровне 1,5%-2%. Это наш потолок и он пока, скорее всего, не будет превышен», - заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Глава ведомства также отметил, что структура расходов бюджета принципиально не меняется: несмотря на небольшой прирост в 2020 году, в 2021 и 2022 годах происходит возвращение к нынешним значениям в процентах к ВВП.

«В трехлетнем горизонте расходы бюджета возвращаются к величине 16,9% ВВП с 17,3%, которые прогнозируются на следующий год. Также и расходы на образование, и здравоохранение: сначала они увеличиваются, а потом снова возвращаются к тем процентам, которые были в прошлом году», - сообщил он.

Главный аудитор страны уверен, что при нынешних технологиях и качестве государственного управления невозможно существенно изменить качество услуг для населения без увеличения расходов.

По его мнению, расходы на здравоохранение следовало бы поднимать до 4,5% ВВП, что вполне возможно. Глава СП также подчеркнул, что если бы это сделали 7-8 лет назад, то сейчас «мы бы видели другое отношение и удовлетворение населения от услуг здравоохранения».

Расходы на развитие образование планируются в среднем за 2020 - 2022 годы на уровне 3,7% ВВП, расходы на здравоохранение - 2,9% ВВП, что значительно ниже, чем в странах «Группы семи», отмечают аудиторы.

«В Великобритании в 2018 - 2019 финансовом году фактические расходы на здравоохранение составили 7,2% ВВП, на образование - 4,2% ВВП; в США на 2020 - 2022 годы на обязательные расходы на здравоохранение предусмотрено 10,1% ВВП ежегодно; во Франции в 2020 году на здравоохранение - 8,0% ВВП, на образование - 4,7% ВВП», - говорится в заключении Счетной палаты.

Не вызывают оптимизма аудиторов Счетной палаты и исполнение прогноза поступлений дивидендов госкомпаний. Ее глава напомнил, что в прошлом году прогноз был 588 млрд, но уже в первых поправках снижен до 443 млрд.

«Сейчас он снова стоит 543 млрд рублей. Мы каждый раз обращаем внимание на завышенность этого прогноза по доходам и, как правило, правительство не выдерживает свои цели по получению дивидендов от госкомпаний и корпораций», - подчеркнул он.

Критику Алексея Кудрина вызвал и Фонд развития, который так и не заработал, и о котором сейчас предпочитают даже не говорить. Счетная палата предлагает внести изменения в Бюджетный кодекс и отказаться от этого инструмента.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также подверг предложенный правительством проект бюджета. По его мнению, прогнозируемая правительством динамика ВВП отражает полную бесперспективность с точки зрения экономического роста.

«Год назад, когда утверждался текущий бюджет, правительство прогнозировало рост ВВП в 2019-м всего на 2,3% по сравнению с 2018-м. Теперь же оно прогнозирует, что по итогам нынешнего года этот показатель не превысит 1,3%. Снижение темпов роста на 1% в денежном выражении означает потерю 1 трлн 84 млрд руб. Почти 200 млрд из этих средств могли поступить в бюджет», - подчеркнул он.

Не устраивает лидера коммунистов и низкий рост фонда заработной платы, заложенный в проекте. По его словам, в этом году, согласно предварительным оценкам Минфина, фонд заработной платы должен вырасти на 6% относительно 2018 года, а в 2020-м - всего на 5,4%.

«Даже если учитывать только официальную инфляцию, она из этих 5-6% „съест“ 3-4. Между тем, согласно недавним социологическим опросам, товары первой необходимости сегодня обходятся гражданам на 10-20% дороже, чем год назад», - отметил Геннадий Зюганов.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин считает, что нынешний бюджет полностью соответствует политики господина Кудрина.

- Он заложил основу современной политики. Эта политика практически полностью исключает возможность развития России. Когда Кудрин вышел из правительства, он стал с удовольствием и очень рационально и разумно критиковать правительство за то, что оно реализует его же собственные разработки в жизнь.

Думаю, что основная часть критики абсолютно оправдана. Поскольку он критикует свое собственное дело жизни и свои собственные результаты, то он в этом прекрасно разбирается.

Другое дело, что возникает ощущение чудовищного лицемерия, но для российских либералов это абсолютно нормально. Кудрин хочет, как я полагаю, стать президентом страны и критикует, и растаптывает ради этого людей, которые реализуют его собственные разработки.

- Президентом или премьером?

- Он долгое время был, по сути, более влиятельным человеком, чем сменявшие друг друга премьеры, поэтому я очень сильно изумлюсь, если он вдруг захочет быть премьером. То есть человеком, который за все отвечает и крайне мало, что может.

Поэтому исходя из презумпции разумности, рациональности и эффективности Кудрина, я бы сказал, что он хочет стать президентом. И, судя по тому, что он, продавив пенсионную реформу, после этого мгновенно сделал вид, что он здесь не причем, думаю, что я здесь прав. Но, безусловно, я на этом не настаиваю.

- Если говорить о сути проекта, у нас действительно настолько низкие темпы экономического развития?

- Предусматривает темпы экономического развития, которые обеспечат дальнейшее отставание России от мира, даже не качественное, а сугубо количественное. Российская экономика даже в лучшем случае будет расти медленнее мировой. И проектом это достижение считается успехом. При этом развитие будет крайне надежно и эффективно блокироваться.

- Почему правительство не предпринимает шаги, чтобы эту ситуацию изменить?

- Правительство, как и Кудрин, это люди либерального взгляда, либеральной идеологии. А либеральная идеология предусматривает, что правительство должно служить не своему народу, а глобальным спекулянтам (не просто глобальному бизнесу, а именно спекулятивному глобальному бизнесу) против своего народа. А для глобальных спекулянтов развитие чего бы то ни было, в том числе России, абсолютно неприемлемо.

Независимый финансовый аналитик Ян Арт отметил, что бюджет делается из прогнозных расчетов темпа роста экономики - формируются доходные и расходные статьи.

- Когда мы записываем в число будущих доходов налоги, то подразумеваем некий прогноз. Соответственно, если этот прогноз далек от истины, то вероятность, что бюджет затрещит высока. Это и не устраивает господина Кудрина, потому что в прогнозе заложены темпы роста великие. А сегодня мы видим, и это давняя история, что Россия занята не ростом, а пересмотром различных систем ведения статистики. То так, то сяк. Об этом на полном серьезе говорят в Думе, в правительстве. Ругают, хвалят, защищают, нападают, но, как старом советском мультфильме про бычка - все заняты только тем, как посчитать. К реальной экономике это отношения не имеет.

- Мы действительно по темпам роста экономики настолько отстаем от мировых?

- Да. У нас, как минимум, стагнация, может быть и рецессия. И об этом лучше свидетельствуют не отчеты Росстата, а многочисленные надписи «сдаю в аренду», которые каждый из нас видит на улицах своих городов.

Что касается систем расчета, то довольно удручающее положение, в котором находится российская экономика - а наша самая позитивная система показывает +0,5 - это в пределах статистической погрешности. К реальной жизни отношения не имеет. Это как дама, желающая похудеть, радуется, что сегодня минус 200 г. Примерно на таком же уровне идет подсчет нашей экономической статистики. При нашем положении плюс-минус 1% - это не разговор.

Оснований для роста нет.

Во-первых, на мой взгляд, у правительства нет экономической программы, соответствующей положению страны. А набор национальных проектов не является национальной программой.

Программа - это системные подходы, а не конкретные пункты. Например, системный подход - либерализовать налоги, рискнуть получить большую налогооблагаемую базу за счет расцвета бизнеса. Эта гипотеза может не работать, но это системный подход. А нацпроекты - это список полезных вещей, но без самой программы это не работает. Это первая причина.

Вторая лежит вообще вне России, тут никто не виноват, это общая экономическая ситуация в мире. Она витает, колокольчики звонят, что давно состояние стагнации, возможна всемирная рецессия.

Второй квартал уже показал даже не стагнацию, а рецессию в Германии. И вообще европейские показатели стагнационные. Британия в неизвестности из-за брексита, в США аналитики бьют тревогу, что потенциально возможна рецессия.

В этой ситуации понятно, что спрос на товары, услуги и тем более сырье по всему миру снижается, и российские проблемы накладываются на общемировые.

Я правда не понимаю, почему мы все время живем лозунгами и должны говорить народу, соврав или нет, что все хорошо. Можно просто сказать народу, что так сложилось в мире и у нас - стагнация, и принимать программу, как это минимизировать хотя бы. Но это, видимо, вопрос, внутренней идеологии.