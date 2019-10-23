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Moodyʼs ухудшило прогноз для российского банковского сектора

17:25 23.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Рейтинговое агентство Moodyʼs понизило рейтинг российской банковской системы. Теперь он изменен с «позитивного» на «стабильный».

В пресс-релизе агентства говорится, что такое решение было принято экспертами «на фоне слабого роста экономики, который будет препятствовать улучшению ситуации в банковском секторе в ближайшие 12-18 месяцев».

В то же время в Moodyʼs отмечают, что благоприятное влияние на банковскую систему России в ближайшие 1,5 года будут оказывать «гибкая денежно-кредитная политика, относительно стабильный обменный курс и рост государственных расходов».

До этого агентство Moodyʼs понизило прогноз роста экономики России с 1,6% до 1,2% ВВП. Также свои прогнозы роста российской экономики пересмотрели за последние несколько месяцев Всемирный банк (также ожидает рост не более 1,2% ВВП), МВФ (до 1,1% ВВП) и ЦБ России (ожидает рост на 0,8-1,3%). Минэкономразвития по-прежнему считает, что по итогам 2019 года экономика страны вырастет на 1,3%.

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России
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Комментарии читателей
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23.10.2019, 19:41
Гость: Патриот страны советов

В этой стране под руководством галерного раба расти могут только налоги,акцызы и коммунальные услуги!!!
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