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Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

14:35 23.10.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Госдума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы. Бюджет запланирован профицитный на все три года.

Как пояснил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, представляя документ депутатам, экономика застрахована от негативных сценариев на рынке углеводородов, так как в качестве базовой установлена цена на нефть в 42 доллара за баррель.

"Бюджет составлен с учетом того, что мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния, больше семи процентов ВВП в следующем году уже будет. И поэтому у нас сбалансированный бюджет", — цитирует Силуанова РИА Новости.

Второе чтение запланировано на 19 ноября, поправки к проекту необходимо подать до 4 ноября.

Госдума рекомендовала правительству подготовить ко второму чтению предложения по стимулированию инвестпроектов в регионах, в частности, за счет частичного погашения долгов по бюджетным кредитам.

Также депутаты рекомендуют проработать вопросы развития сельских территорий, обеспечения жильем детей-сирот, поддержки издания социально значимой книжной продукции, а также обеспечения регионов школьными автобусами, автомобилями скорой помощи, коммунальной техникой, пишет "Коммерсант".

Темы: Бюджетная политика в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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23.10.2019, 16:26
Гость: И вокруг корыта простиутки

вот
23.10.2019, 15:05
Гость: В.С. Черномырдин

Были у нас и бюджеты реальные, но мы всё равно их с треском проваливали.
23.10.2019, 14:46
Гость: Олег

Весь их бюджет крутится вокруг барреля. Позорище.
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