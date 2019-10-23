Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

14:35

Госдума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы. Бюджет запланирован профицитный на все три года.

Как пояснил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, представляя документ депутатам, экономика застрахована от негативных сценариев на рынке углеводородов, так как в качестве базовой установлена цена на нефть в 42 доллара за баррель.

"Бюджет составлен с учетом того, что мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния, больше семи процентов ВВП в следующем году уже будет. И поэтому у нас сбалансированный бюджет", — цитирует Силуанова РИА Новости.

Второе чтение запланировано на 19 ноября, поправки к проекту необходимо подать до 4 ноября.

Госдума рекомендовала правительству подготовить ко второму чтению предложения по стимулированию инвестпроектов в регионах, в частности, за счет частичного погашения долгов по бюджетным кредитам.

Также депутаты рекомендуют проработать вопросы развития сельских территорий, обеспечения жильем детей-сирот, поддержки издания социально значимой книжной продукции, а также обеспечения регионов школьными автобусами, автомобилями скорой помощи, коммунальной техникой, пишет "Коммерсант".