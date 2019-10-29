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Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

00:14 29.10.2019
Уличная попрошайка © KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов
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Минэкономразвития предлагает находящемуся в его подчинении Росстат внести изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России. 

Цель нововведений — повышение качества статистики бедности в России, а также усиление адресности социальной помощи от государства, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

Для реализации планов потребуется 1,3 млрд руб. из федерального бюджета за три года, сообщает РБК

Так, с 2020 года Росстат ежегодно будет проверять и подтверждать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).

Интеграция данных Росстата с информацией ФНС и ПФР будет происходить на этапе третьей, окончательной оценки уровня бедности: эти данные как в целом по стране, так и по каждому региону России будут публиковаться 29 декабря.

Верификация данных Росстата с информацией ПФР и ФНС не повлияет на окончательную оценку уровня бедности, но позволит повысить статистическую надежность результатов, заверили РБК в Росстате. 

Еще одним нововведением в изучении бедности станет то, что Росстат начнет изучать и анализировать информацию об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности по трем целевым группам:

- cемьи с детьми в возрасте до 18 лет, в том числе с детьми до трех лет и до семи лет;
- граждане старшего поколения;
- женщины с детьми.

Результаты исследований по целевым выборкам будут опубликованы Росстатом в 2021 году, следует из проекта постановления.

Темы: Макроэкономика и статистические данные, Министерство экономического развития РФ, Росстат
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Комментарии читателей
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29.10.2019, 09:57
Гость: Бедность

не порок, зачем их считать?
29.10.2019, 09:24
Гость: Школьник

У них сейчас другая задача. Они с пеной у рта доказывают как всё плохо у Запада и прекрасно в ДУХОСКРЕПНОЙ. Ради этого готовы изменить статистику учёта бедности, так что по этой статистике бедных в России НЕ БУДЕТ.
Сейчас должны набежать поварята Пригожина, типа титусов , кибов и еже с ними, и начнут вешать лапшу народу.
29.10.2019, 09:15
Гость: Ну-ну

На подсчет нищих потратят 1,3 миллиарда...! Очередное Беспредельное свинство наших российских властей по указке их хозяев из МВФа...
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