Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

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Минэкономразвития предлагает находящемуся в его подчинении Росстат внести изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России.

Цель нововведений — повышение качества статистики бедности в России, а также усиление адресности социальной помощи от государства, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

Для реализации планов потребуется 1,3 млрд руб. из федерального бюджета за три года, сообщает РБК.

Так, с 2020 года Росстат ежегодно будет проверять и подтверждать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).

Интеграция данных Росстата с информацией ФНС и ПФР будет происходить на этапе третьей, окончательной оценки уровня бедности: эти данные как в целом по стране, так и по каждому региону России будут публиковаться 29 декабря.

Верификация данных Росстата с информацией ПФР и ФНС не повлияет на окончательную оценку уровня бедности, но позволит повысить статистическую надежность результатов, заверили РБК в Росстате.

Еще одним нововведением в изучении бедности станет то, что Росстат начнет изучать и анализировать информацию об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности по трем целевым группам:

- cемьи с детьми в возрасте до 18 лет, в том числе с детьми до трех лет и до семи лет;

- граждане старшего поколения;

- женщины с детьми.

Результаты исследований по целевым выборкам будут опубликованы Росстатом в 2021 году, следует из проекта постановления.