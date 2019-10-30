]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Акции «Газпрома» подорожали до максимума с 2008 года

17:34 30.10.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Стоимость акций российской компании «Газпром» 30 октября 2019 года достигла максимума с 2008 года и в ходе торгов на Московской бирже пробивала отметку в 265 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В момент открытия торгов ценные бумаги газовой корпорации торговались на уровне в 252,9 рубля, но к середине дня цена достигала отметки в 265,26 рубля. По данным на 17:28 (время по Москве) стоимость одной акции «Газпрома» составляет 261,12 рубля (рост на 3,17%)

Акции начали расти 29 октября на фоне объявления о заполнении газом трубопровода «Сила Сибири», пишет журнал «Компания».

Как стало известно в понедельник, теперь линейная часть газопровода готова к началу поставок. На следующем этапе газом будет заполнен трансграничный переход через реку Амур.

«Сила Сибири» — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около трех тысяч километров. Строительство объекта началось в 2014 году. В феврале глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что объект введут в эксплуатацию 1 декабря 2019 года.

Темы: Россия, Мировые биржи и рынки ценных бумаг, Газпром
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.10.2019, 01:22
Гость: Это не

государство, это опг.
30.10.2019, 23:03
Гость: До максимума

в рублях. А рубль с 2008-ого года...
30.10.2019, 22:43
Гость: Поздравляем!

Желаем государству Газпром дальнейшего процветания. Эх, России бы так...
Все комментарии (10)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.