Акции «Газпрома» подорожали до максимума с 2008 года

17:34

Стоимость акций российской компании «Газпром» 30 октября 2019 года достигла максимума с 2008 года и в ходе торгов на Московской бирже пробивала отметку в 265 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В момент открытия торгов ценные бумаги газовой корпорации торговались на уровне в 252,9 рубля, но к середине дня цена достигала отметки в 265,26 рубля. По данным на 17:28 (время по Москве) стоимость одной акции «Газпрома» составляет 261,12 рубля (рост на 3,17%)

Акции начали расти 29 октября на фоне объявления о заполнении газом трубопровода «Сила Сибири», пишет журнал «Компания».

Как стало известно в понедельник, теперь линейная часть газопровода готова к началу поставок. На следующем этапе газом будет заполнен трансграничный переход через реку Амур.

«Сила Сибири» — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около трех тысяч километров. Строительство объекта началось в 2014 году. В феврале глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что объект введут в эксплуатацию 1 декабря 2019 года.