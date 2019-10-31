16:59

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года. Об этом сказала глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на конференции «Кредитование 2020», передает РБК.

Совокупный уровень долговой нагрузки рассчитывается как отношение платежей по кредитам к доходам заемщика. По итогам первого полугодия текущего года этот показатель составил 10,4%, что повторяет рекорд 2014 года. На сегодня он равняется 10,6% — это максимальное значение по меньшей мере с июля 2012 года.

Долговая нагрузка на жителей России растет с конца 2017 года. Как правило, это происходит за счет потребительских, а не ипотечных кредитов. В настоящее время кредиты оформили 39,5 миллиона россиян, или 54% работающего населения. У более чем половины нынешних должников не было кредитов на начало 2015 года, у 45% — на начало 2017-го.

Уже второй год подряд в стране наблюдается кредитный бум. По итогам 2018-го долги россиян перед банками увеличились на 22%. При этом реальные доходы населения не растут с 2013 года.

С 1 октября Центробанк РФ обязал банки и МФО рассчитывать долговую нагрузку заемщиков, чтобы сделать менее выгодной выдачу новых ссуд слишком закредитованным клиентам.